Goedemorgen! Tweede stemdag, paddenredders in actie en natuurvriendelijk boeren

Het stembureau in Vlissingen met extra maatregelen (foto: Omroep Zeeland)

Op 35 stembureaus kan er vandaag vanaf 07.30 uur gestemd worden voor een nieuwe Tweede Kamer. Morgen gaan alle 226 stemlocaties in Zeeland open. In verband met corona zijn de verkiezingen, voor het eerst in 127 jaar, uitgesmeerd over meerdere dagen.

Platgereden

Om te voorkomen dat padden tijdens de paddentrek worden aangereden, zijn deze dagen op tal van plekken in onze provincie vrijwilligers druk in de weer om ze te vangen en veilig over te zetten. De routes die de padden afleggen naar de poelen waar ze zich voortplanten worden vandaag de dag namelijk doorkruist met onze wegen. Dus worden de dieren als er niets aan gedaan wordt platgereden.

Willy Ekkenbus heeft nog nooit zo weinig kikkers en padden gezien tijdens de paddentrek (foto: Omroep Zeeland)

Een van de plekken waar dit gebeurt is Mauritsfort bij Hoek. Vrijwilliger Willy Ekkenbus treft er wel minder kikkers en padden aan dan eerdere jaren.

Deze koeien grazen op gepachte grond van Staatsbosbeheer (foto: Omroep Zeeland)

En we blijven nog even bij de dieren, want deze koeien staan op grond die gepacht wordt van Staatsbosbeheer. "De laatste decennia zijn natuur en landbouw ver uit elkaar gegroeid", zegt Theo Bakker van Staatsbosbeheer. Maar: daar willen Staatsbosbeheer én verschillende Zeeuwse boeren verandering in brengen door middel van 'natuurinclusieve landbouw'.

Opbollende stapelwolken overdrijvende donkerewolken en een opklaring boven het strand van Dishoek (foto: Ria Brasser uit Oost-Souburg)

Het weer:

Het wordt een bewolkt dagje en vanochtend gaat het vanuit het noordwesten al af en toe regenen. Veel wind is er vanochtend trouwens niet en de temperatuur begint bij 6 graden. Vanmiddag zijn er overal perioden met regen of motregen, ook dan is er maar een zwakke tot matige wind. Maximum vanmiddag rond 7 graden.