Opgeknapt koetshuis Goes tijdelijk verblijf voor mensen met psychische klachten: 'Corona is voor mij vrij storend geweest'

Bram in gesprek met zijn psychiatrisch verpleger (foto: Omroep Zeeland)

Bram Goethals is een van de eersten die in één van de vier nieuwe logeerkamers van Zeeuwse Gronden mag verblijven. Hij heeft naar eigen zeggen een leuk huis in Middelburg, maar het ging daar even niet meer. Lange tijd kampt hij met depressieve klachten. Niet constant, maar soms wel voor lange duur.

Goethals: "Corona is voor mij vrij storend geweest. Er waren veel minder mogelijkheden, daardoor kreeg ik last van somberheid. Dat komt eigenlijk ook door een chemisch defect in mijn hersenen. Ik zag de nabije toekomst niet zo goed tegemoet."

Psychiatrisch verpleegkundige Bram van Keeken van Zeeuwse Gronden signaleerde dat en raadde hem aan om tijdelijk te verblijven in een van de appartementjes van het koetshuis. Van Keeken: "Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Daar kunnen mensen een beroep op doen. Dat hoeven ze niet te doen, maar puur het gevoel dat het kan, geeft ze een veilig gevoel."

Het verblijf is geheel vrijwillig en voor een vrij korte periode. Bijvoorbeeld een paar dagen of een paar weken. Eigenlijk zo lang nodig is. Vanwege corona zien ze bij Zeeuwse Gronden dat er meer mensen met depressieve klachten zijn. Meer van dit soort tijdelijk verblijven zou daarom helemaal niet slecht zijn, legt Lodewijck van Dijk, teamleider beschermd wonen uit.

"Dit moet er juist voor zorgen dat mensen niet in de langdurige opnames terecht komen. Het zit eigenlijk tussen zelfstandig wonen en de kliniek in. We hopen dat mensen hier kunnen herstellen, tot rust kunnen komen en weer naar huis willen terugkeren."

'De grote somberheid voor geweest'

Goethals verblijft er zo'n twee weken en zegt redelijk opgeknapt te zijn. Door structuur, sociaal contact en door nieuwe medicatie is hij minder depressief. "De somberheid heeft minder lang geduurd. Je bent even in een andere omgeving waar hulp dichtbij is. We zijn zo de grote somberheid voor geweest."