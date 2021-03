Geacht kabinet: 'Bouw nog minimaal één kerncentrale erbij in Zeeland'

De gepensioneerde Tim Fakkeldij (76) uit Biezelinge is groot voorstander van kernenergie en pleit voor nog minimaal één kerncentrale in Zeeland. "Dat vind ik beter dan duizenden windmolens met weinig rendement", aldus Fakkeldij.

Vandaag zijn we aanbeland bij de laatste opdracht aan het nieuwe kabinet, in de reeks Geacht kabinet. Tim Fakkeldij...

De voormalig medewerker van de kerncentrale vindt dat er zo snel mogelijk een kerncentrale moet worden bijgebouwd. "Het is compact, efficiënt en in Zeeland hebben we de juiste voorzieningen", vindt Fakkeldij. Daarnaast levert een kerncentrale altijd energie: "Als een windmolen niet draait, moet er toch energie komen en ben je dus nog afhankelijk van een andere energiebron."

Maar liefst 32 jaar heeft Fakkeldij in de kerncentrale van Borssele gewerkt. "Ik ken de hele centrale van boven tot onder. Ik ken het systeem." Bang voor een kerncentrale is de oud-technicus dus niet: "Jaren terug hebben we een zware aardbeving gehad in Nederland. Ik had toen nachtdienst. De kerncentrale stond toen op het punt om uit te vallen voor de veiligheid." Toch bleef de kerncentrale aan, omdat de aardbeving niet een te groot gevaar bleek. "Anders had het systeem zichzelf wel uitgeschakeld."

Fakkeldij zegt banger te zijn voor chemisch afval dan voor straling. "Straling kan je eenvoudig meten, chemie niet. Het is heel ingewikkeld om aan te tonen hoe schadelijk chemische stoffen zijn."

Kerncentrale Borssele levert elk jaar ongeveer 500 megawatt. Dit staat gelijk aan jaarlijks 3,3 miljoen megawattuur dat aan het elektriciteitsnet geleverd wordt. Hiermee kan een grote stad, inclusief treinen, trams en een luchthaven, van genoeg stroom worden voorzien.

Inmiddels zijn er de technische mogelijkheden om in plaats van een 500 megawatt kerncentrale, zoals in Borssele, een 1200 megawatt kerncentrale te bouwen en dat trekt mogelijk ook weer hooggekwalificeerd technisch personeel naar Zeeland.

Als Fakkeldij zijn leven opnieuw mocht doen, zou hij gewoon weer gaan werken bij de kerncentrale: "De techniek is er fascinerend."

