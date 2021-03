Vader die zijn zoontje doodschudde voor acht jaar de cel in

Babyhandje (foto: Omroep Zeeland)

Volgens het hof heeft de Domburger zijn zoontje zodanig mishandeld dat het kind ernstig hersenletsel opliep en als gevolg daarvan enkele dagen later is overleden. Een celstraf van zes jaar brengt de ernst van het bewezenverklaarde onvoldoende tot uitdrukking, aldus het hof.

De man heeft altijd ontkend dat hij zijn zoontje heeft mishandeld. Uit onderzoek is volgens het hof echter gebleken dat de baby ernstig hersenletsel had, die hij alleen kon hebben opgelopen toen de vader alleen met hem was.

Baby had veilig moeten zijn

Het gerechtshof in Den Bosch neemt het de man erg kwalijk dat hij een kleine weerloze baby zo gewelddadig heeft behandeld. Juist bij zijn vader had hij veilig moeten zijn.

Bij het hof verklaarde de verdachte niet te weten hoe het kan dat zijn zoontje zoveel letsel had opgelopen. "Ik blijf bij mijn onschuld, ik ben ten onrechte veroordeeld", zei de man.

Nooit geweld gebruikt

Hij erkende dat hij ongeremd kan reageren. Er was sprake van een gewelddadige relatie met zijn ex-vrouw, maar tegen zijn beide kinderen zegt hij nooit geweld te hebben gebruikt. De verdachte zou lijden aan borderline en antisociale- en narcistische trekken.

Wat gebeurde er in mei 2016? In de late avond van 20 mei 2016 is de verdachte alleen met zijn kinderen thuis als zijn zoontje begint te huilen. Volgens de verdachte pakt hij het kindje op en houdt het tegen zijn borst. Op een gegeven moment was de baby stijf, suf, reageerde niet en huilde hard. De vader raakt in paniek, hij knijpt en bijt zijn zoontje om een reactie te krijgen. Hij besluit zijn moeder te bellen, die komt even later thuis met zijn ex. De oma van het kind wil naar de eerste hulp rijden met de baby, maar wordt tegengehouden omdat ze dronken is. Uiteindelijk gaan ze pas de volgende ochtend met de baby naar het ziekenhuis. Het kindje heeft stuiptrekkingen en wordt met spoed overgebracht naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Enkele dagen later overlijdt de baby. Kindermishandeling Het academisch ziekenhuis vermoedt al snel dat kindermishandeling de oorzaak is. Het vier maanden oude kind had schedel- en hersenletsel, mogelijk gebroken ribben en andere botbreuken. Waarschijnlijk zijn deze verwondingen ontstaan door geweld op verschillende momenten.

Gerechtshof Den Bosch (foto: OZ)

De advocaat van de man bepleitte eerder dat de conclusies van de medische rapporten niet consistent zijn. Hij achtte het niet uitgesloten dat een medische aandoening tot het overlijden van de baby heeft geleid. Het was een prematuur kindje dat veel spuugde, huilde en al eerder stuiptrekkingen had. Verder wees de verdediging erop dat de verdachte een maand voor het overlijden van zijn zoontje is gestruikeld met het kindje in zijn handen. De baby was daarbij gevallen.

In cassatie

Het hof in Den Bosch gaat daar dus niet in mee. Zij zien voldoende bewijs voor doodslag.

De verdachte heeft na deze uitspraak in hoger beroep alleen nog de mogelijkheid om in cassatie te gaan. Dan wordt niet inhoudelijk naar de zaak gekeken, maar alleen rekening gehouden met de wijze waarop de lagere rechter de wet heeft toegepast.

