Eetstoorniskliniek van Emergis krijgt topkeurmerk

Emergis in Kloetinge (foto: Omroep Zeeland)

"We zijn ontzettend trots!" zegt zorgprogrammacoördinator Laura Moerland van Emergis. "Patiënten met een eetstoornis zullen merken dat we de zorg verbeterd hebben en blijven verbeteren. We kunnen het aanbod als instellingen makkelijk met elkaar realiseren. Dus ze zullen zich beter en meer gehoord voelen, lijnen zijn korter en dat is prettig voor patiënten."

Met dat keurmerk is er landelijke erkenning gekomen voor Emergis en de twee andere zorgpartners op het gebied van eetstoornissen. Voor sommige mensen die in behandeling zijn in de geestelijke gezondheidszorg blijkt een specialistische behandeling niet voldoende. Bijvoorbeeld omdat de psychische problemen zeer ernstig, complex of zeldzaam zijn.

Ingewikkelde zorgvraag

Deze groep patiënten heeft een hoog specialistisch zorgaanbod nodig. Het TOPGGz-keurmerk laat volgens Moerland zien waar deze groep patiënten voor behandeling terecht kunnen. "Wij bieden ambulante, poliklinische en de klinische (als je opgenomen wordt in de kliniek red.) behandeling. Rotterdam en Den Haag (Psyq en Youz red.) hebben alleen de ambulante en poliklinische behandeling. Maar soms heb je een kliniek nodig en wil je dat het snel geregeld kan worden. En dat kunnen wij bieden. Dus door samen het programma te ontwikkelen kunnen we makkelijk op- en afschalen."

Bij eetstoornissen is er vaak sprake van zo'n ingewikkelde zorgvraag, zei klinisch psycholoog Ellis Trompetter van Emergis eerder. Het gaat dan bijvoorbeeld om de combinatie van een eetstoornis als anorexia met angstproblemen of dwangmatig gedrag (bepaalde handelingen moeten blijven herhalen van jezelf).