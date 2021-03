Omloop van de Braakman verplaatst naar oktober

Vorig jaar ging de zege naar de hier juichende Coen Vermeltfoort (foto: Omroep Zeeland)

De eendagskoers is bedoeld voor renners onder de 23 jaar zonder profcontract en valt daardoor niet onder de uitzonderingspositie die de topsport heeft binnen de coronabeperkingen. Daardoor mag er voorlopig geen wedstrijd georganiseerd worden en dus besloot Edwald Martijn de knoop door te hakken en de wedstrijd te verplaatsen.

"Omdat het er voorlopig nog geen zicht op verbetering is en 10 april steeds dichter bij komt natuurlijk", aldus de voorzitter van de Stichting Wielercomité Philippine. In samenspraak met de KNWU is nu besloten dat het dan in oktober moet gebeuren, maar wanneer precies is, is nog niet duidelijk.

3 of 17 oktober?

"Onze voorkeur gaat uit naar 3 oktober, maar ook de Ronde van Noord-Holland wil dan van start gaan." Doordat die wielerwedstrijd onder dezelfde categorie valt, is dat niet mogelijk. "Daarom heeft de wielerbond ons verzocht of het op 17 oktober zou kunnen en dat zijn we nu aan het uitzoeken."

Onze voorkeur gaat in ieder geval uit naar 3 oktober" Edwald Martijn

Of dat ook daadwerkelijk gaat lukken, weet Martijn nog niet. "Op die dag staat ook een juniorenwedstrijd in Steebergen op het programma en dat kan voor problemen zorgen." Philippine en Steenbergen zijn beide onderdeel van de politieregio Zeeland-West Brabant. "Het organiseren van een koers heeft flink wat voeten in de aarde en daarbij zijn wij ook afhankelijk van hulp van de politie. Maar als er twee koersen op een dag zijn, is het de vraag of zij genoeg mensen beschikbaar hebben."

Publiek langs de kant

De Stichting Wielercomité Philippine verwacht een dezer dagen uitsluitsel te krijgen van de politie of zij daarin kan voorzien. "Als dat niet lukt is het de vraag of wij, of de Ronde van Noord-Holland opschuift naar 17 oktober. Onze voorkeur gaat in elk geval uit naar 3 oktober."

Maar welke datum het ook wordt, Martijn hoopt vooral dat er tegen die tijd weer wat meer mogelijk is voor de organisatie. "Hopelijk wordt er straks weer gekoerst mét publiek langs de kant van de weg." Vorig jaar september kon de Omloop van de Braakman nog net doorgaan voor Nederland in een nieuwe lockdown ging.