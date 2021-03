Oud-wethouder Gerard van de Voorde overleden

De Hulster oud-wethouder Gerard van de Voorde is zondag 14 maart op 85-jarige leeftijd overleden. (foto: Gemeente Hulst)

Van de Voorde kende heel veel mensen in Hulst. Bij zijn twintigjarig wethouderschap schatte hij dat hij wel tachtig procent van de inwoners van het stadje kende.

Vasthoudend

Van de Voorde had naar eigen zeggen nooit de ambitie gehad om wethouder te worden. Hij rolde er in, na het overlijden van zijn voorganger Stolte. De verklaring dat hij zo lang aanbleef, gaf hij in een interview zelf: "Ik ben een vasthoudend type. Als ik ergens aan begin, ben ik niet iemand die zo snel iets anders gaat doen."

Als wethouder openbare werken en ruimtelijke ordening was Van de Voorde nauw betrokken bij vele projecten in de Hulster binnenstad, onder meer de verbouwing van het stadhuis. Hij gaf in 1994 ook het startschot voor de gescheiden inzameling van afval in Hulst. Hij had best ergens burgemeester kunnen worden, besefte hij. "Maar dat heb ik bewust niet gedaan. Als gekozen bestuurder heb je toch een grotere betrokkenheid, denk ik. Bovendien wilde ik gewoon niet weg uit Hulst."

Frustratie

Het einde van zijn wethouderschap kwam in 1998 toen het CDA onverwachts buiten de coalitie werd gehouden. Tot woede en verbazing bij Van de Voorde. Een plek in de oppositie, als raadslid zag hij niet zitten. "Als ik nu in de raad blijf zitten, kom ik er nooit los van. Als ik de ambitie had gehad om na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 nog eens wethouder te worden, dan was ik wel aangebleven, maar daar is dus absoluut geen sprake van."

Gerard van de Voorde was ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij had vier kinderen en acht kleinkinderen. De uitvaartdienst in de Hulster basiliek is online te volgen. Het online condoleanceregister kan getekend worden op de website van condoleance.nl.