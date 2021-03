Hoezo corona? Adrienne stond afgelopen week op een feest met 1.200 anderen

Adrienne vanuit Australië (foto: Omroep Zeeland)

"Social distancing? Daar was helemaal geen sprake van", vertelt Adrienne. En dat hoeft ook niet want in het gedeelte van Australië waar ze woont is geen corona. "Kennelijk is dit een van de weinige plekken op aarde waar je nog zoiets kan organiseren. Dat is wel bijzonder."

Coronatest

Adrienne heeft in het afgelopen jaar nog geen één keer een coronatest moeten doen. Het enige waardoor ze aan corona denkt, is de app op haar telefoon. "We hebben een app op onze telefoon waarmee we moeten inchecken zodra we een winkel binnen stappen. Dat wordt dan ook wel gecontroleerd."

Er is nog wel corona in Australië, maar alleen bij mensen die vanuit het buitenland komen. "En die mensen gaan dan meteen in quarantaine." Adrienne moest toen ze op het feest was nog wel aan haar mede-Zeeuwen denken. "Ik hoop dat jullie ook weer snel terug kunnen naar de situatie zoals die hier is. "