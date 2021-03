Provincie wuift kritiek op onveilige waterdoorlaat Waterdunen weg (foto: Omroep Zeeland)

Eind vorig jaar kreeg het provinciebestuur het rapport van adviesbureau Royal Haskoning DHV in handen. Daaruit blijkt dat de waterdoorlaat niet aan de wettelijke veiligheidseisen voldoet. Verantwoordelijk Provinciebestuurder Anita Pijpelink ziet dat anders. "Er is niet zoveel mis. Het is een uniek kunstwerk dat sinds september 2019 al open is. Alleen is er nu teveel toezicht voor nodig en dat moet uiteindelijk zonder kunnen door de aanpassingen."

De waterdoorlaat, ook wel getijdenduiker genoemd, moet ervoor zorgen dat het zoute water uit de Westerschelde in en uit het natuur- en recreatiegebied Waterdunen gaat.

Fractievoorzitter François Babijn van de Partij voor Zeeland (PvZ) vergeleek de getijdenduiker eerder met een champagnekurk die op springen staat. Zo zou de waterdoorlaat niet met heipalen in de grond verankerd zijn omdat er gekozen is voor een innovatief en goedkoper concept van de bouwer Ballast Nedam. Het rapport adviseert dus aanpassingen. Diverse onderdelen moeten verzwaard worden zodat de kwetsbaarheid tijdens het functioneren wordt verminderd en de kosten voor onderhoud omlaag gaan.

Geen antwoorden van provincie

PvZ-fractievoorzitter Babijn heeft vragen over de onveiligheid van de waterdoorlaat gesteld aan verantwoordelijk provinciebestuurder Anita Pijpelink. "Ik heb er nog geen antwoorden op gekregen. Als je het rapport leest moet er zo ongelooflijk veel aangepast worden. Er zijn bijvoorbeeld terugslagkleppen die gecontroleerd moeten worden op metaalmoeheid, de handbediening van de schuif is onwerkbaar en als oplossing staat er: de noodpomp kan worden aangedreven met een accuboor. Dat is toch belachelijk? Wat als de accu leeg is? Ik vind dit tekenend voor de kwaliteit van de rest van het rapport!"

Over het financiële gedeelte maakt het provinciebestuur voorlopig niets bekend. Dat komt doordat de herstelwerkzaamheden nog moeten worden aanbesteed. Wel zegt verantwoordelijk provinciebestuurder Pijpelink dat het binnen de begroting valt die vorig jaar werd vastgesteld.

Compleet fiasco

Volgens Babijn kunnen de aanpassingen uit een zogenoemd stroppenpotje worden gehaald. "Dat is een potje van ongeveer 3,2 miljoen maar goed dat kan betekenen dat het herstel alsnog een paar miljoen kosten. En hoe is het mogelijk dat het waterschap en de provincie dan opdraaien voor een duiker die niet veilig is gebouwd? Het is een compleet fiasco en ik snap niet waarom de belastingduiker ervoor opdraait."

Pijpelink wuift die conclusie weg. "Zo zou ik het niet noemen. Alles wat we als overheden doen, doen we met belastinggeld. Dit gebied heeft een regionale impuls nodig. Als het gebied eenmaal open is zullen we zeggen het heeft veel geld gekost maar het is een prachtig stukje natuur en recreatie."

Over twee weken wordt er in de commissievergadering verder over gesproken. Babijn hoopt tegen die tijd antwoorden op zijn vragen te hebben gehad. "Als we geen duidelijke antwoorden krijgen dan roep ik de gedeputeerde op het matje. want dit duidt als ik dat voorzichtig mag zeggen op onbehoorlijk bestuur!"

