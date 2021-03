Ongeldige briefstemmen leveren berg extra werk op

"Ik denk dat het een verstandig besluit is geweest van de minister", zegt Vermue. "Het is ook goed dat nu duidelijk is dat het stemgeheim bewaard is gebleven. We hebben alle briefstemmen die in eerste instantie ongeldig waren apart gelegd en die gaan we nu tegen het licht houden." Als de brief wordt opengemaakt, is niet zichtbaar op wie de stem is uitgebracht. "Het is een ontzettende grote lap papier, het lijkt wel een tafellaken."

"Ook woensdag kunnen mensen nog hun brief deponeren en dan kan die nog mee worden genomen als briefstem", zegt Vermue. "We hopen dat mensen nu wel wat beter opletten, want het staat er op zich duidelijk op hoe het moet." Hoeveel Zeeuwen per brief hebben gestemd wordt woensdagavond duidelijk, als alle stemmen zijn geteld.