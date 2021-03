Esmee (9) zoekt naar verloren hanger met as van overleden vader

De hanger is onvervangbaar voor Esmee. De as die erin zit, is van haar vader Rich, die vorig jaar op 37-jarige leeftijd overleed aan een zeldzame vorm van kanker. Hij woonde in Toronto en ligt daar ook begraven. De hanger gaf Esmee het gevoel daar haar vader altijd bij haar is. "Het is eigenlijk gewoon mijn vader wat nu weg is en dat doet echt heel veel pijn."

Esmee verloor de hanger afgelopen vrijdag op het schoolplein van haar basisschool 't Getij in Kloosterzande. Na een pauze ontdekte ze dat die niet meer om haar nek zat. Er werd meteen uren gezocht, maar zonder resultaat.

Ik wil eigenlijk dat het een grote droom was, maar het is een nachtmerrie." Esmee (9)

In het weekend zijn vrijwilligers met metaaldectoren gaan zoeken, maar ook die konden de hanger niet vinden. Iedere pauze speurt ze nu het schoolplein af, of ze de hanger van haar vader toch niet ziet. Dinsdagmiddag zocht ze samen met haar moeder, nogmaals tussen de houtsnippers op het schoolplein, maar weer zonder resultaat. "Ik wil eigenlijk dat het één grote droom was, maar het is een nachtmerrie."

In de woonkamer bij Esmee thuis in Kloosterzande, hangt een grote foto van Esmee en haar vader Rich. Behalve de hanger heeft ze nog één aandenken en dat is het doosje waar ze de hanger elke avond veilig in opbergde. Nu denkt Esmee voor het slapen gaan alleen maar aan de ketting, waardoor ze vaak wakker ligt.

Vaak gehuild de laatste dagen

Ze hoopt dat iemand de ketting heeft gevonden, maar dat diegene niet weet wat die voor haar betekent. De politie en gemeente is al gevraagd of de hanger is gevonden, maar ook daar is hij niet. Woensdag volgt er toch nog opnieuw een nieuwe zoekpoging rond de school van Esmee met een metaaldetector. "Ik heb al heel vaak gehuild de laatste dagen, want ik kan niet begrijpen dat hij kwijt is."

De hanger is een gouden hartje die de grote heeft van een postzegel. Opvallend zijn de vele briljantjes die aan één kant zitten.