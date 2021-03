Goedemorgen! Zeeuwse helden gezocht en je mag vandaag stemmen!

Vandaag is de dag om de democratie te vieren: de laatste dag van de verkiezingen (foto: ANP)

De meeste Zeeuwen zullen vandaag met hun stempas richting de stembureau's gaan om deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Vanwege corona kon er de afgelopen twee dagen ook al gestemd worden. Meer dan 21.000 provinciegenoten maakten gebruik van die extra mogelijkheid.

Ga je stemmen? Maak en post dan een selfie of foto met de #zeelandkiest en wie weet zie je jezelf terug in ons liveblog, waarin je de laatste ontwikkelingen van de verkiezingen in Zeeland kunt volgen.

Zeeuwse helden gezocht

Het Zeeuws heldenfonds wordt verlengd. Dat is een fonds waar Zeeuwen en maatschappelijke organisaties een aanvraag kunnen doen voor geld om Zeeland sociaal en leefbaar te maken. Het fonds geeft Zeeuwse sociale initiatieven een steuntje in de rug met als doel Zeeuwen te stimuleren om samen actief te zijn en dingen te doen voor hun dorp of stad.

Esmee (9) zoekt door naar verloren hanger met as van overleden vader. (foto: Omroep Zeeland)

Waar is de ketting van de negenjarige Esmee uit Kloosterzande? Sinds vrijdag wordt wordt met man en macht gezocht naar de hanger met de as van haar overleden vader. Maar helaas nog zonder resultaat. Esmee verloor vorig jaar mei haar vader Rich aan een zeldzame vorm van kanker.

Zeldzame tapuit

"Het gaat heel slecht met de tapuit in Zeeland. Ze vliegen wel voorbij, maar ze blijven niet om te broeden. Met nestkastjes hopen we dat ze wel blijven zitten", legt ecoloog Jaco Walhout van Het Zeeuwse Landschap uit. De tapuit is een zangvogel die graag rondtrekt. In de winter zit de vogel in Afrika en rond half maart komt de vogel richting Nederland.

Nestkasten moeten ervoor zorgen om deze tapuit naar Zeeland te halen (foto: Marcel Klootwijk)

Het weer

De meeste kans om droog je stem uit te brengen is vanmiddag. Vanmorgen valt er plaatselijk nog wat regen of motregen, gevolgd door opklaringen met mogelijk ook zon. Het is verder wel fris met een maximumtemperatuur van rond de acht graden.