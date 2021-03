Nieuwe geldautomaat Tholen mikpunt van spot

Pinautomaat aan de haven in Tholen (foto: Omroep Zeeland)

Bovenstaande foto's laten de echte situatie zien, hieronder de bewerkte foto van de hand van André Koppejan op Facebook. Want de locatie werd op dat platform al gauw het mikpunt van spot van andere Tholenaren.

Mevrouw Jansen verhuisde ruim twee weken geleden vanuit Breda naar haar nieuwe woning aan de Wal in Tholen, pal naast de Contre Escarpe. "De meubels staan nog niet eens in mijn huis en dan wordt er zo een vies ding in mijn zicht gezet. Ze hebben er op Facebook zelfs al een urinoir van gemaakt", roept ze.

Ondersteboven

"Als ik uit mijn raam kijk, is zeker de helft van mijn zicht op de haven weg. Terwijl ik geen zonnepanelen op het dak mag leggen, omdat dit niet in de omgeving zou passen", haar stem slaat regelmatig over en ze geeft aan volledig ondersteboven te zijn van deze onaangename verrassing. Ze had zich de eerste dagen in haar nieuwe woonplaats anders voorgesteld.

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Onlogische locatie

De boosheid van mevrouw Jansen betreft ook de toekomstige overlast: "Als de lockdown voorbij is staan er hier straks continu auto's met draaiende motor voor de deur." Uit de reacties onder de geplaatste foto blijkt dat anderen vinden dat er nog veel meer aan de locatie schort. In vriendelijkere taal samengevat, zou het onveilig zijn om daar 's avonds geld te tappen, is het een ideale plek voor een plofkraak en is het bovendien onmogelijk voor mindervaliden om de automaat te bereiken.

Obstakel

"Zie je ouderen al over die hobbelige stenen richting het water naar beneden glijden om vervolgens ook nog eens een hoge stoep als obstakel te hebben voor ze kunnen pinnen? Dat is niet eens mogelijk. Het is in alle opzichten bagger."

Havendagen

De automaat is van Geldmaat, een samenwerking tussen enkele grote banken. Geldmaat heeft onder meer voor deze locatie gekozen, omdat hier jaarlijks de Havendagen worden gehouden en bezoekers dan behoefte hebben aan contant geld. Mevrouw Jansen veegt dat argument van tafel: "Dat is maar één keer per jaar. Ik moet de rest van de tijd tegen dat ding aankijken."

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Beste optie

De woordvoerder van de gemeente Tholen zegt dat uit diverse opties deze plek aan de haven als beste uit de bus kwam. Een belangrijke voorwaarde voor plaatsing was dat er geen parkeervlakken zouden vervallen en de locatie in de buurt van de binnenstad zou zijn.

Het uitzicht wordt nauwelijks bedorven volgens de gemeente omdat het bouwwerk relatief klein is ten opzichte van de forse ruimte eromheen. Juist met het oog op een plofkraak zou het een geschikte locatie zijn, omdat de automaat wat verder van de woningen staat en de veiligheid van buurtbewoners daardoor niet in het geding is.

Volgens de woordvoerder veroorzaakt de locatie door de afstand tot de woningen geen overlast en is het ook niet zo afgelegen dat het een onveilig gevoel creëert. Dat deze locatie aan de haven niet rolstoelvriendelijk zou zijn, is door de gemeente wel gemeld aan Geldmaat.

Tijdelijk

De tijdelijke vergunning die voor de voorziening is afgegeven, is voor vijf jaar aangegaan en kan verlengd worden tot maximaal tien jaar. Dat deze vergunning is verstrekt, was niet bekend bij Jansen en haar buurtgenoten. "Ze hadden toch op zijn minst een brief bij ons in de bus kunnen doen."

Het liefst zou de Thoolse een petitie willen beginnen, maar ze zou niet weten hoe ze dat moet aanpakken. Daarom heeft ze onder haar foto op de Facebookpagina van Thoolsekiekjes opgeroepen om een klacht in te dienen bij de gemeente zodat er een duidelijk signaal wordt afgegeven.

Dinsdag waren er in totaal vier klachten over de geldautomaat binnengekomen. Het is volgens de woordvoerder van de gemeente aan Geldmaat om te kijken of ze naar aanleiding van die klachten iets doen.