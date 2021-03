Coronacrisis zorgt voor forse toename hoeveelheid afval per inwoner

Van de dertien Zeeuwse gemeenten zag de gemeente Goes het afgelopen jaar het aantal kilo's restafval per inwoners het meest stijgen. In Goes leverde de inwoners gemiddeld 197 kilo restafval per persoon in.

Grote verschillen

De verschillen zijn groot in Zeeland. De gemeente Sluis heeft per inwoner bijna twee keer zo veel afval als de gemeente Kapelle. Daar dragen de toeristen waarschijnlijk een groot deel aan bij volgens het OLAZ. Wel ziet de afvalorganisatie dat de drie gemeenten die het diftar-systeem gebruiken minder afval hebben dan de rest.

Bij diftar betaalt iemand minder als hij minder restafval aanlevert. Zo wordt het scheiden van afval financieel interessant. Kapelle, Goes en Schouwen-Duiveland werken al met het systeem en staan daarmee in de top 5 van gemeenten met het minste restafval in Zeeland. De cijfers van alle gemeenten zijn in de tabel hieronder terug te vinden.

Restafval per inwoner gemeente in kilo's van de afgelopen twee jaar

Gemeente 2019 2020 Verschil Kapelle 163 178 +15 Hulst 195 193 -2 Goes 159 197 +38 Tholen 199 203 +4 Schouwen-Duiveland 193 205 +12 Middelburg 222 225 +3 Reimerswaal 243 239 -4 Borsele 237 244 +7 Veere 257 269 +12 Terneuzen 285 292 +7 Noord-Beveland 308 308 +0 Vlissingen 323 344 +21 Sluis 337 347 +10

In 2019 mocht de gemeente Goes zich nog op de borst slaan, die gemeente kwam het dichtste bij het streven van hondrd kilo restafval per inwoner. Ze stonden toen op 159 kilo per persoon. Het afgelopen jaar had de gemeente juist de grootste terugval en kwam er gemiddeld per inwoner 38 kilo bij.

Corona, ook hier boosdoener

Waar de coronacrisis het afgelopen jaar in het openbare leven overal zijn sporen na heeft gelaten denkt wethouder Cees Pille van de gemeente Goes dat de crisis zijn stempel heeft gedrukt op de afvalinzameling. "Mensen hebben veel thuisgewerkt en zo meer afval geproduceerd." Ook werd er veel online besteld, wat ook extra afval oplevert.

Ook is de gemeente in 2020 overgestapt op diftar en is de campagne om dat uit te leggen aan de burgers op de lange baan geschoven vanwege de coronacrisis. "Daar wilden we de mensen in deze tijd niet mee confronteren", aldus Pille. Hij verwacht dat het aantal restafvalkilo's gaat dalen als dat systeem wel volledig bekend is bij de Goesenaren.

Afvaltoerisme bij de milieustraten

Een verklaring van het hoge aantal restafvalkilo's kan ook gevonden worden bij de open Zeeuwse milieustraten volgens het OLAZ. Daar kan iedereen zijn afval naartoe brengen zonder registratie. 'Afvaltoeristen' uit België, Noord-Brabant of Goeree-Overflakkee maken daar mogelijk misbruik van. OLAZ-voorzitter Kees Weststrate: "We zien dat bij de milieustraten in Zeeland het dubbele aantal afvalkilo's geleverd wordt ten opzichte van milieustraten elders in het land."

Wethouder Cees Pille vindt het een goed idee om nog eens naar de milieustraten te kijken. "Ik denk dat als we een registratiesysteem invoeren, dat zal leiden tot minder kilo's." Het zou volgens Pille ook zzp'ers kunnen tegenhouden om zo van hun bedrijfsafval af te komen.

Honderd kilo restafval blijft het doel

De gemeenten hadden op honderd kilo restafval per inwoner willen zitten in 2020. Nu ze dat niet gehaald hebben wordt er volgens Pille en Weststrate geen nieuwe streefdatum gekozen. Pille: "We komen van 269 kilo per inwoner. We houden de ambitie van 100 kilo vol. Op termijn gaat dat lukken." En ook Weststrate vindt dat de gemeenten op de goede weg zijn en vooral door moeten gaan om het afvaldoel te halen.