Net niet gillend gek. Organiseren verkiezingen uitdaging; 'Tot gisteren bestookt met nieuwe regels'

In Middelburg werden vandaag de briefstemmen al geteld (foto: Omroep Zeeland)

Het stemmen per brief, het vervroegde stemmen op maandag en dinsdag en dan nu de reguliere verkiezingsdag. Eigenlijk moesten er nu drie verkiezingen in een worden georganiseerd. Het zorgt voor uitdagingen, maar vooral voor hoofdbrekens.

Om te beginnen bij de bezetting van de stembureaus. Tot op het laatste moment komen er afmeldingen van vrijwilligers binnen die vanwege klachten toch niet kunnen komen helpen. "Mijn collega is er af en toe wel gillend van wakker geworden", zegt Wim Janse in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer.

Dankzij een oproep eerder dit jaar heeft Terneuzen de poule van vrijwilligers kunnen verdubbelen van 400 naar 800. Dat betekent dat er een grote reservelijst is waaruit kan worden geput.

Bestookt met nieuwe regels

En is het niet de bezetting van alle stembureaus, dan was het wel de bijna onuitputtelijke stroom instructies van het ministerie waar ze gek van werden. "Het waren veel nieuwsbrieven met bijlages, waarmee we werden overstelpt. Het waren er zoveel dat je aan het einde niet meer wist wat er in de vorige stond", zegt Janse.

"Normaal krijg je bij verkiezingen er tien tot twaalf", vult Ruud Lak, coördinator in Middelburg, Janse aan. "Maar nu was het een veelvoud daarvan. Daar zijn we tot gisteren mee bestookt, met telkens nieuwe regels."

Ik heb heimwee naar de stemmachines" Wim Janse

In beide gemeentes liep mede dankzij hun inspanningen de verkiezingen rond het middaguur op rolletjes. Maar voordat Janse en Laks tevreden terug kunnen blikken, moet de belangrijkste horde nog worden genomen; het tellen van de stemmen.

En dat is dit jaar ook een grotere uitdaging dan andere jaren. En de reden heeft eens niks met corona te maken, maar met het recordaantal partijen dat meedoet aan de verkiezingen. Met levensgrote stembiljetten als gevolg. En dat vertraagd het tellen.

Heimwee

"Ik heb heimwee naar de stemmachines", zegt Janse hierover. Maar het is zoals het is. Beide heren zijn erop gebrand vanavond nog met een uitslag te kunnen komen op partijniveau, en daarna door te tellen totdat ze weten hoeveel stemmen er per kandidaat zijn uitgebracht.

Het wordt nachtwerk. En dat na een lange dag die vanmorgen voor zes uur al is begonnen. Maar ze blijven er nuchter onder "nu eerst proberen een hapje proberen te eten", besluit Janse.

Luister hieronder het gesprek in de Zeeuwse Kamer terug:

Verkiezingen organiseren is grootste uitdaging