Piet Klippel heeft zijn tuin omgebouwd tot werkplaats en sleutelt daar de ene na de andere quad in elkaar

Piet kocht in 2007 zijn eerste quad. Dat was in dit geval een bromfiets op vier wielen, maar het kan ook een motor op vier wielen zijn. "Die was voor mijn dochter", vertelt hij. Al snel volgden er meer en is Piet de tel kwijtgeraakt. "Tientallen zijn het er, maar het precieze aantal zou ik eerlijk gezegd niet meer weten."

Van zijn vrouw Ellie, mag Piet nu nog maar aan één quad tegelijk sleutelen. "Anders raakt de tuin te vol. Er kan er precies eentje in het schuurtje staan, die deur heb ik omgebouwd dat 'ie er zo ingereden kan worden."

Fantastisch toch? Je rijdt op iets wat niemand anders heeft!" Piet Klippel

Ook de rest van de tuin maakte Piet 'quadproof': de deur in de schutting is breder gemaakt, het schuurtje is een ware werkplaats en het zonnescherm kan uitgerold worden wanneer Piet met slecht weer wilt sleutelen. "Met slecht weer leg ik het gereedschap toch wel liever naast me neer hoor. Ik ben meer een mooiweersleutelaar", moet Piet toegeven.

Oude onderdelen van andere voertuigen

De Tholenaar kan dagenlang bezig zijn met zijn hobby en dat hoeft niets te kosten. "Ik krijg veel onderdelen van auto's, scooters, motoren en brommers als ze naar de sloop moeten. Ook werkt Piet zelf in een autogarage waar hij wel eens overgebleven onderdelen mee mag nemen.

"Die onderdelen bouw ik dan weer op een creatieve manier op mijn quads. Zo hoeft het maar weinig te kosten en kom ik nooit aan mijn bankrekening", aldus Piet. Als de quad opgeknapt is, verkoopt hij deze om vervolgens weer een nieuwe quad te kopen waar hij mee aan de slag kan.

"Dat doe ik via Facebook. Ik koop en verkoop de quads door het hele land. Een tijdje geleden hebben we er zelfs eentje uit Friesland gehaald", grinnikt hij. Het resultaat is, dat Piet op deze manier nooit uitgesleuteld raakt.

Piet Klippel sleutelt aan zijn quad (foto: Omroep Zeeland)

In de tuin staat zijn huidige project: een opvallende oranje vierwieler. "Deze is bijna klaar", zegt Piet. De quad ziet er bijzonder uit: grote wielen, spiegels, matjes die je normaal bij je voeten in een auto terugvindt: je hoeft geen kenner te zijn om te zien dat Piet de quad behoorlijk heeft gepimpt.

"Ieder zijn mening, er zijn mensen die het prachtig vinden, maar andere mensen vinden het verschrikkelijk", zegt Piet lachend. Hij wijst met een grijns naar de wieldoppen en rijlichten van een auto, de omgekeerde spiegel van een motor en de TomTom die hij zelf op zijn quad gemonteerd heeft. "Fantastisch toch? Je rijdt op iets wat niemand anders heeft!"

'Ultieme vrijheid'

Piet vindt het sleutelen net zo leuk als het rijden op een quad. "Maar ik moet wel zeggen: als ik dan aan het poetsen, spuiten of sleutelen ben, wil ik wel het liefst dat ik al gelijk erop kan crossen. Ik denk nergens anders aan tijdens het sleutelen. Het rijden op een quad is namelijk zo bijzonder; ultieme vrijheid geeft het je", zegt Piet.

Quadsleutelaar Piet Klippel op zijn quad in Tholen (foto: Omroep Zeeland)

En dan is het tijd om de quad te starten. Dat doet Piet met een glimlach van oor tot oor. "Het kind van vroeger komt dan in mij naar boven", geeft hij toe. Waar je normaal gesproken misschien een ietwat ruiger uiterlijk bij een quadbestuurder verwacht, is Piet aan de buitenkant verder de rust zelve. Maar, van binnen is dat heel anders: "Als ik op de Oesterdam of op de Filipsdam rijd; dat is een onbeschrijfelijk gevoel. Je hoeft met niemand rekening te houden en het geeft een enorme kick. Ik vind het heerlijk"