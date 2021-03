Basisschool in Dreischor oogst over paar jaar zelf peren

(foto: Omroep Zeeland)

Het tuinieren viel enorm in de smaak. "Ik denk dat een perenboom per keer een liter water nodig heeft", zegt David terwijl hij het kersverse boompje met een gieter water geeft. "Thuis had ik een moestuin. Veel werk? Nee, dat valt wel mee." De buitenles bevalt hem prima. "Ik krijg liever buiten les dan binnen!" Zijn klasgenoot is het daarmee eens: "Het is ook wel leuk om even je handen uit de mouwen te steken, even te graven."

Volgens juf Isabel Landman kunnen de kinderen de frisse lucht goed gebruiken. "Deze kinderen zijn echt doe-kinderen. Wanneer ze naar buiten mogen om hun handen uit de mouwen te steken, zijn ze zeer enthousiast en hebben ze er heel veel plezier in."

De perenboom is nog maar het begin van een groener schoolplein bij De Klimop. "We gaan nog aan de slag met het maken van een schooltuin en we zijn ook bezig met een moestuin. Tuinieren hoort daar ook bij. En groep 7/8 heeft ook projecten rondom duurzaamheid en energie."

Het is vandaag niet alleen verkiezingsdag, maar ook Nationale Boomfeestdag.