Musea in Sluis trekken gezamenlijk op

Het archeologisch museum in Aardenburg (foto: Omroep Zeeland)

De musea hebben hiervoor het geld uit hun pr-potjes op één hoop gegooid en samen de website erfgoedwestzeeuwsvlaanderen.nl opgezet. Ook zijn ze vanaf dit voorjaar te zien in advertenties. Zo hoeven ze de promotie niet meer in hun eentje te doen en kunnen ze samen meer bezoekers naar de musea lokken. Ook toeristen die op het strand liggen worden straks aangesproken. Want er komen ook posters onder de Dick Bruna-borden op het strand.

Het aanbod aan musea in de gemeente is groot én divers. Twee zijn in beheer bij de gemeente, het archeologisch museum in Aardenburg en het Belfort in Sluis, De anderen zijn stichtingen, zoals het Bolwerk in IJzendijke en het Visserijmuseum in Breskens of in particulier bezit, zoals museumcafé 't Koekoeksnest in Nieuwvliet en speel- en bunkerpark Groede Podium.

Twee maten

"De musea ervaren nu grote ongelijkheid in de subsidies. De één krijgt een stevige subsidie, de ander een klein bedragje en weer een ander krijgt niks. Het meten met twee maten moet stoppen", vertelt Annie de Lijzer van de adviesraad RMDO, die de gemeente heeft geadviseerd over het museumbeleid en die de deelnemende musea op één lijn kreeg.

In het toekomstplan dat de gemeente Sluis voor de musea heeft ontwikkeld, treedt de gemeente over een tijdje terug als exploitant van de gemeentelijke musea. Bij het nieuwe Cultuurforum Aardenburg - het nieuwe archeologisch museum dat eind van dit jaar wordt geopend - is dat al de bedoeling. De musea zouden dan allemaal op dezelfde manier behandeld worden, wat ook scheve gezichten voorkomt.

Appels en peren

Het zou goed zijn als ook de kleintjes een stimuleringsbijdrage krijgen, om ze meer financiële armslag te geven, vindt Leen Kamphuis van het CDA. Burgemeester Marga Vermue noemde dat een sympathiek idee, al voegde ze wel toe dat het vergelijken van de musea eigenlijk appels met peren vergelijken is. Bijdragen voor beheer en onderhoud van de gebouwen zorgen bijvoorbeeld voor grote verschillen in de subsidiebedragen.

Belfort Sluis (foto: Michiel Hendryckx)

Idee is dat er één coördinator of conservator komt voor alle musea. De vacature voor het Aardenburgse Cultuurforum wordt binnenkort opengesteld. De Lijzer zou het mooi vinden als deze nieuwe man of vrouw ook de andere musea onder zijn of haar hoede krijgt voor collectieve taken als promotie en werving van vrijwilligers.

De maat is vol

Nu de VVV in heel Zeeland is opgeheven, ligt de promotie van de streek op z'n gat. De West-Zeeuws-Vlaamse musea zouden volgens het museumplan het stokje kunnen overnemen en als gastheer van de Zwinstreek kunnen fungeren. Dat leidde in de commissie Samenleving deze week tot de vraag of de musea er dat wel 'bij' moeten doen. "Er wordt al zo vaak een beroep gedaan op vrijwilligers. Op een gegevens moment is de maat vol", vreesde Lia Flikweert van Onafhankelijk West.