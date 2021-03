Zeeuwse kaart kleurt VVD-blauw, volg hier de verkiezingsuitslagen

Sluis was rond middernacht de eerste Zeeuwse gemeente die de uitslag bekendmaakte. Volg hier hoe de uitslagen binnenstromen en je ziet meteen hoe jouw gemeente heeft gestemd.

01.35 uur - Borsele

Ook in de gemeente Borsele is de VVD de grootste, met 20,4 procent van de stemmen. De SGP volgt met 16,6 procent, dat is exact even veel als in 2017. Ondanks een daling van 3,6 procent blijft het CDA op nummer drie staan, met 13,4 procent van de stemmen.

De opkomst in Borssele was 82,8 procent. Dat is iets minder dan in 2017, toen kwam 84,0 procent van de stemgerechtigden hun stem uitbrengen.

01.30 uur - Kapelle

In de gemeente Kapelle is de VVD de grootste met 23,0 procent van de stemmen. De SGP volgt met 13,3 procent en de nummer drie is het CDA met 13,0 procent. De nummers twee en drie zijn daarmee omgedraaid, want het CDA was in 2017 nog de tweede.

De opkomst in Kapelle was 85,8 procent. Dat is iets lager dan in 2017, toen kwam 87,9 procent van de stemgerechtigden hun stem uitbrengen.

01.00 uur - Schouwen-Duiveland

De VVD is de grootste partij in de gemeente Schouwen-Duiveland, met 25,0 procent van de stemmen. De grootste stijger is D66, die staat op twee met 10,8 procent van de stemmen, dat is 3,1 procent hoger dan in 2017. Het CDA is de nummer drie met 10,6 procent, dat is 2,7 procent lager dan in 2017.

De opkomst in Schouwen-Duiveland was 83,4 procent. Dat is minder dan in 2017, toen kwam 85,1 procent van de stemgerechtigden hun stem uitbrengen.

0.50 uur - Goes

In de gemeente Goes is VVD met 21,7 procent de grootste, gevolgd door D66 met 13,1 procent. De nummer drie is het CDA met 11,3 procent.

De opkomst was in Goes 78,5 procent. Dat is lager dan in 2017, toen kwam 80,5 procent van de stemgerechtigden hun stem uitbrengen.

0.45 uur - Noord-Beveland

De grootste partij in de kleinste gemeente van Zeeland is de VVD, met 25,8 procent van de stemmen. De PVV en het CDA volgen met 12,0 procent en 10,9 procent van de stemmen.

De opkomst in Noord-Beveland was 81,5 procent. Dat is een minieme daling ten opzichte van 2017, toen kwam 81,6 procent van de stemgerechtigden hun stem uitbrengen.

0.40 uur - Middelburg

In de hoofdstedelijke gemeente is de VVD de grootste partij met 18,3 procent van de stemmen. D66 volgt met 13,9 procent daarna is de eerstvolgende, op enige afstand, het CDA met 8,8 procent.

De opkomst was in Middelburg 79,9 procent. Dat is lager dan in 2017, toen kwam 82,5 procent van de stemgerechtigden hun stem uitbrengen.

0.30 uur - Hulst

In Hulst is de VVD de grootste met 26,6 procent van de stemmen. De PVV volgt met 13,9 procent en het CDA met 13,3 procent. Daarmee is de top drie gelijk en de VVD heeft ten opzichte van 2017 de voorsprong op de rest verstevigd.

De opkomst in Hulst was 75,5 procent. Dat is iets lager dan in 2017, toen kwam 78,5 procent van de stemgerechtigden hun stem uitbrengen.

0.25 uur - Tholen

De grootste partij in de gemeente Tholen is wederom de SGP met 24,4 procent van de stemmen. Dat is vrijwel even veel als bij de vorige verkiezingen in 2017. De VVD is de nummer twee met 17,3 procent, gevolgd door de PVV met 12,9 procent. Die twee partijen wisselen van plek, in 2017 was de PVV in de gemeente Tholen de nummer twee.

De opkomst in de gemeente Tholen was 80,1 procent. Dat is iets lager dan in 2017, toen kwam 83,8 procent van de stemgerechtigden hun stem uitbrengen.

0.20 uur - Veere

In Veere is de VVD de grootste partij, met 22,3 procent van de stemmen. De SGP volgt met 14,1 procent en het CDA met 13,2 procent. De twee christelijke partijen wisselen van positie, in 2017 was het CDA nog de nummer twee in de gemeente. Toen was het percentage CDA-stemmen 3,7 procent hoger dan nu.

De opkomst in Veere was 89,6 procent. Dat is hoger dan in 2017, toen kwam 88,3 procent van de stemgerechtigden hun stem uitbrengen.

0.15 uur - Reimerswaal

De SGP is met 35,2 procent van de stemmen veruit de grootste in de gemeente Reimerswaal. De VVD en PVV volgen met 15,2 en 10,4 procent op grote afstand.

De opkomst in de gemeente Reimerswaal was 82.5 procent. Dat is iets minder dan bij de vorige verkiezingen in 2017, toen kwam 85,5 procent van de stemgerechtigden hun stem uitbrengen.

0.00 uur - Sluis

In de gemeente Sluis is de VVD de grootste partij. met 27,0 procent van de stemmen. De nummer twee is de PVV met 13,9, gevolgd door het CDA met 12,1 procent.

De opkomst was in de gemeente Sluis 76,5 procent. Dat is lager dan bij vorige verkiezingen in 2017, toen kwam 77,9 procent van de stemgerechtigden hun stem uitbrengen.