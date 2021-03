Tellen stemmen kost meer tijd vanwege corona: 'We lopen wat af'

'Ik heb al spijt dat ik m'n hakjes heb aangedaan", zegt één van de tellers in Kruiningen. Ze heeft voor de zoveelste keer een rondje gemaakt om het juiste biljet op de goede stapel te leggen. Iedere keer moet ze een ronde maken langs alle lijsten om de juiste stem op de goede stapel te leggen. Zo wordt voorkomen dat de tellers kris-kras door elkaar lopen en kan iedereen afstand bewaren.

Voorzitter van het stembureau is Lieke Roovers. "Het is vooral goed opletten op de afstand, maar na wat opstartproblemen loopt het nu goed." Het loopt letterlijk, want als een draaiende carrousel blijven alle zeven tellers telkens met de stemformulieren in een ronde lopen.

Na bijna anderhalf uur liggen alle stemmen op de juiste stapel en kan het tellen beginnen. Zo wordt bekend hoeveel stemmen iedere partij heeft gekregen. Eerst wordt gekeken naar de uitslag per partij. Daarna volgt nog het tellen van iedere voorkeursstem per partijlid.

Inmiddels heeft een mannelijke teller zijn trui al uitgedaan. "Ze hebben de verwarming flink aangezet, dat was niet nodig geweest", roept hij lachend. Toch gaat iedereen onverminderd door om alles voor twaalf uur klaar te krijgen. Dat is de richttijd die voorzitter Lieke Roovers aanhoudt met de 275 stemmen die zijn uitgebracht op het gemeentehuis in Kruiningen.

Dat is een relatief klein aantal, want op veel stembureaus ligt het aantal volgens een van de tellers boven de duizend. "Daardoor zitten we misschien net na twaalven aan een biertje. Het heeft zo zijn voordelen om op een stembureau te zitten waar weinig gestemd is."

De raadzaal is het decor van tellen van de stemmen. (foto: Omroep Zeeland)

Stemmen tellen in Kruingen