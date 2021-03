Dit is de nieuwe Tweede Kamer, als het aan de Zeeuwse kiezers ligt

De grootste stijger is Forum voor Democratie. De partij van Thierry Baudet behaalde in 2017 nog twee zetels, maar als het aan de Zeeuwse kiezer ligt dan gaat dat aantal omhoog met maar liefst zeven, naar negen zetels. De VVD en D66 volgen met een zetelstijging van vier. De VVD gaat van dertig naar 34 zetels en D66 gaat van twaalf naar zestien zetels.

Grootste daling op links

De grootste daler is de SP. De partij van Lilian Marijnissen daalt met zes zetels van veertien naar acht. GroenLinks gaat vijf zetels omlaag: van negen naar vier. Daarna volgen het CDA en de PVV met een daling van vier zetels. Beide partijen gaan gelijk op: ze dalen van 21 naar zeventien zetels.

De SGP handhaaft zich op precies hetzelfde niveau, van vijftien zetels. Ook de PvdA blijkt op exact hetzelfde zetelaantal: negen zetels. Hetzelfde geldt voor de ChristenUnie: die partij blijft staan op zeven zetels.

Nieuwkomers

Wat verder opvalt is dat enkele nieuwkomers zich in ieder geval in Zeeland goed hebben ingevochten tussen de gevestigde partijen. Het gaat om JA21, de BoerBurgerBeweging en Volt, die vanuit de Zeeuwse kiezers drie zetels, twee zetels en één zetel toebedeeld krijgen.

De Zeeuwen hebben gesproken met het stempotlood, dit is hoe een 'Zeeuwse' Tweede Kamer eruit zou zien (foto: ANP)

De VVD is de grootste partij in elf van de dertien Zeeuwse gemeenten. Dat was bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen ook al het geval. Alleen in de gemeenten Tholen en Reimerswaal is een andere partij de grootste: daar behaalde de SGP, net als bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2017, de meeste stemmen.

Stijging D66

De grootste onderlinge wijzigingen ten opzichte van 2017 zitten in de nummers twee en drie. Zo steeg D66 in de gemeente Schouwen-Duiveland van een zesde naar een tweede plaats. Ook in Middelburg, Vlissingen en Goes werd D66 de tweede partij. In Goes en Vlissingen kwam D66 van een vijfde plek. In Middelburg was D66 in 2017 de derde partij.

Verder was het opkomstpercentage in Zeeland bij deze verkiezingen iets lager dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2017. De opkomst is nu 79,0 procent, tegen 81,3 procent in 2017. Dat komt ongeveer overeen met de landelijke daling in het opkomstpercentage. Dat ging van 81,9 procent in 2017 naar 79,3 procent nu. Bij de landelijke exitpolls werd eerder nog gesproken van een stijging in het opkomstpercentage ten opzichte van 2017, maar die voorspelling bleek bij nader inzien niet uit te komen.

Hoogste opkomst in Veere

De Zeeuwse gemeente waar het hoogste percentage van de stemgerechtigden ook daadwerkelijk hun stem uitbracht was Veere. Daar kwam 89,6 procent van de stemgerechtigden ook daadwerkelijk opdagen om een bolletje op de kieslijst rood in te kleuren. Daarmee is die gemeente ook de enige van de dertien Zeeuwse gemeenten waar het opkomstpercentage toenam. In 2017 kwam daar 88,3 procent van de stemgerechtigden opdagen in het stemhokje. In Vlissingen is het minst gestemd: daar was de opkomst 72,4 procent.

De gemeente met de meeste ongeldige stemmen was Terneuzen. Daar kwamen 149 stemmen binnen die niet aan de richtlijnen voldeden en dus niet meetellen voor de verkiezingsuitslag. Daarmee haalt Terneuzen het Zeeuwse gemiddelde flink omhoog, want in heel Zeeland waren er 470 ongeldige stemmen.