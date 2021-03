Goedemorgen! Verkiezingen, fortuin en rode loper

Als het aan de Zeeuwse kiezer ligt, ziet de zetelverdeling in de Tweede Kamer er iets anders uit dan landelijk. De VVD is ook hier de grootste, maar de landelijke nummer twee, D66, staat bij ons op plek vier. Hoe de Zeeuwse Tweede Kamer er exact uit zou zien, lees je in dit bericht.

En dan nog wat cijfertjes. De gemeente Veere heeft de hoogste opkomst in Zeeland, met 89,6 procent. Het is meteen ook de enige Zeeuwse gemeente waar de opkomst hoger is dan vier jaar geleden. In Vlissingen kwamen de minste kiezers opdagen, daar kwam het opkomstpercentage niet boven de 72,4 procent uit.

Heb je nog niet genoeg cijfers en wil je bijvoorbeeld precies weten hoe er in jouw gemeente is gestemd?

Twee Fransen zijn gisteren aangehouden op de vluchtstrook langs de A58 bij Rilland. Ze stonden daar met een lege tank, maar bij controle van het voertuig vonden agenten een groot geldbedrag. In totaal meer dan 15.000 euro. Ze werden daarop aangehouden op verdenking van witwassen.

Conciërge Sjoerd van Helmond van het Lodewijk College in Terneuzen is net zo blij als de leerlingen dat ze weer naar school mogen. Begin deze maand rolde hij de rode loper voor ze uit om ze feestelijk te ontvangen en die ligt er nu nog steeds.

Het is een bewolkte dag met zowel vanmorgen als vanmiddag regen. De zon is de grote afwezige vandaag. Het wordt niet warmer dan 8 graden, maar door de noordenwind voelt het frisser aan.