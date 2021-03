Conciërge Sjoerd ruimt de troep weer met alle liefde op: 'Ik ben zo blij dat ze er weer zijn!'

De bel gaat, een geluid dat Sjoerd bijna vergeten was. De leerlingen die in de kantine zitten schuiven hun boterhamzakjes en drinkpakjes naar het midden van de tafel en vertrekken. Sjoerd ziet het met lede ogen aan. "We hebben nu wel extra werk, maar om eerlijk te zijn vind ik dat niet zo erg", zegt hij, terwijl hij met een vuilnisbak langs de tafels loopt. "Als je al zo lang in lockdown zit dan ben je aan het zoeken naar werkzaamheden, omdat je alles al een keer in je handen hebt gehad. En nu weet je wat je moet doen. Dat geeft ook weer meer structuur."

Snel schakelen

Omdat er de afgelopen maanden steeds andere maatregelen werden aangekondigd voor de scholen, moest er regelmatig snel geschakeld worden. Desinfectiemiddelen, stickers plakken, plastic schermen ophangen in de gangen. Sjoerd: "Elke keer moesten we binnen één of twee dagen een aantal zaken regelen om het coronaproof te maken. Dan wil je dat zo snel en goed mogelijk voor elkaar boksen om te zorgen dat iedereen zich op een veilige manier kan bewegen. Uiteindelijk is dat de taak van de conciërge."

Vaak voor niets

Soms waren de conciërges druk bezig met het inrichten van de school voor het toelaten van meer leerlingen, maar bleek het de volgende dag voor niets te zijn geweest. "Dan hadden we net de lokalen gereed gemaakt, moest het weer veranderd worden omdat die ruimte nodig was voor toetsen. Af en toe had ik echt het gevoel dat ik het voor niets deed, maar als je nu ziet hoe corona zich ontwikkelt dan weet je achteraf waar je het voor doet."

In december heeft conciërge Sjoerd overal stickers geplakt (foto: Omroep Zeeland)

Sjoerd weet maar al te goed hoe serieus we de maatregelen moeten nemen. Begin december liep het aantal besmettingen in de school zo hoog op dat het schoolbestuur besloot de deuren te sluiten. "We hebben het hier in alle heftigheid meegekregen. Ik en mijn directe collega's werden positief getest. In die week ging het ineens zo hard. Ik vond het beangstigend."

Halve dagen werken na corona

Het team is weer hersteld van de ziekte, maar ze zijn allemaal nog niet honderd procent de oude. "We werken nu halve dagen omdat we snel uitgeput zijn", vertelt Sjoerd. "Ik heb zelf regelmatig last van concentratieproblemen of dat ik vergeetachtig ben."

Toen de lokalen nog leeg waren, was het niet zo'n probleem dat de conciërges halve dagen werkten. Nu moeten er toch wel iedere dag twee conciërges aanwezig zijn. "We werken in shifts zodat we elkaar kunnen afwisselen en we hebben het geluk dat niet alle leerlingen op school zijn dus we kunnen het nu met minder conciërges af."

Conciërge Sjoerd is blij dat er weer leerlingen op school mogen zijn (foto: Omroep Zeeland)

Om contact te blijven houden met de leerlingen tijdens de lockdown maakte Sjoerd vlogs: "Zo probeerde ik ze op de hoogte te houden van wat we aan het doen waren. Ze reageerden ook, vaak met filmpjes met wat zij aan het doen waren. Zo krijg je toch een beetje een inkijk in hun leven en dat is superleuk."

Blijven vloggen

Hij had er veel plezier in en is van plan de vlogs te blijven maken, maar met een wat andere inhoud. "In plaats van een grappig filmpje wil ik er nu ook een boodschap in verwerken. De eerste zal een oproepje zijn naar leerlingen of ze hun eigen troep willen opruimen. Ik maak de video's nog steeds met een knipoog, maar probeer ze tegelijkertijd iets bij te brengen zodat we het schoolleven met z'n allen weer leuk kunnen maken", lacht Sjoerd.