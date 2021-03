Deze Zeeuw is zeker van een Kamerzetel en deze drie Zeeuwen (nog) niet

Jacqueline van den Hil (foto: Jacqueline van den Hil (Facebook))

Dat Jacqueline van den Hil (VVD) in de Tweede Kamer zou komen, stond van begin af aan eigenlijk wel vast. Met een 25ste plek op de kieslijst van een partij die in de peilingen telkens tot ver in de dertig zetels werd gepeild, kon zij zich van tevoren al goed voorbereiden op een nieuwe toekomst in de Tweede Kamer.

Haar telefoon begon gisteren bijna te roken van de vele felicitaties die erop binnenkwamen "en dat ging de hele nacht door", vertelt Van den Hil in het radioprogramma Zeeland wordt wakker. Maar ze vindt de persoonlijke felicitaties ook best raar "dat het om de persoon draait. Voor mij draait het om het grotere geheel", zegt ze verwijzend naar het VVD-verkiezingsprogramma.

Luister hieronder het gesprek met Jacqueline van den Hil terug:

'Best raar dat het om de persoon draait'

Onzeker

Iemand die dacht in dezelfde positie te verkeren als Van den Hil, is Joba van den Berg (CDA). Zij staat op zestiende plek op de kieslijst, maar het CDA komt in de voorlopige uitslagen niet verder dan vijftien zetels.

Het kan zijn dat Van den Berg zoveel voorkeursstemmen heeft gekregen dat ze alsnog direct in de Tweede Kamer komt. Maar het is niet iets waar ze rekening mee houdt. Ze houdt zelfs rekening met het tegenovergestelde; dat kandidaten lager op de lijst juist meer stemmen dan haar hebben gehaald "en zo over me heen springen. De Kamer in."

Joba van den Berg staat op plek zestien van de CDA-kandidatenlijst. (foto: ANP foto)

Dat ze niet direct is verkozen, is een bittere pil die Van den Berg moet verwerken. "Het is zoals Wopke Hoekstra zei: 'Het is een teleurstelling. En teleurstellingen horen bij het leven.'" Een CDA-fractie zonder Van den Berg betekent ook dat het 'directe korte lijntje met Zeeland' wegvalt.

Kansen nog niet vervlogen

Maar de kansen op een Kamerzetel voor Van den Berg zijn nog niet helemaal verkeken. Daarvoor is het afwachten wat de kabinetsformatie brengt. Maakt het CDA deel uit van een nieuw kabinet dan is de kans groot dat Kamerleden doorschuiven naar een bewindspost. En dan is Van den Berg de eerste op de CDA-lijst die doorschuift naar de Tweede Kamer.

Gebeurt dat niet, dan is het afwachten tot een nieuw kabinet met eventueel het CDA. Kamerleden die dan doorschuiven naar het kabinet, maken zo alsnog plaats voor mensen lager op de lijst, en dan is Van den Berg de eerste op de CDA-lijst die aan de beurt is.

'Binnen jaar Kamerlid'

Chris Simons, nu nog wethouder van de gemeente Middelburg, weet nu al dat hij moet wachten tot na de kabinetsformatie. Hij staat op plek 46 van de VVD-lijst. Hij werd vanmorgen "vrolijk wakker" van de voorlopige uitslagen. Daarin staat zijn VVD op 35 zetels. Hij houdt er sterk rekening mee dat hij over een jaar alsnog in de Tweede Kamer zit, maar dan moeten wel elf VVD-Kamerleden doorschuiven naar het kabinet.

Chris Simons (foto: Omroep Zeeland)

En dan tot slot Barbara Oomen. Zij staat op plek twintig van de PvdA-kieslijst. Een bijna onmogelijke plaats om direct in de kamer te komen. En dat realiseerde ze zichzelf ook. Daarom voerde ze van begin af aan specifiek campagne voor voorkeursstemmen.

Of ze in haar missie is geslaagd, is afwachten. Volgende week vrijdag, 26 maart wordt bekend hoeveel stemmen er per kandidaat zijn uitgebracht. Blijkt daar uit dat ze meer stemmen heeft gehaald dan kamerleden die nu vanwege hun plekje op de lijst in de Kamer komen, dan is Oomen in haar missie geslaagd.

Barbara Oomen wil met voorkeursstemmen in de Tweede Kamer komen (foto: Omroep Zeeland)

Maar vooralsnog moet Zeeland het stellen met maar een Zeeuws Kamerlid, fors lager dan de afgelopen kabinetsperiode toen er nog vier Zeeuwen in de Tweede Kamer zaten.

