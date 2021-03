Vijf genomineerden Zeeuwse PioniersPrijs zijn bekend

De Zeeuwse PioniersPrijs wordt dit jaar voor de achtste keer uitgereikt aan een persoon, bedrijf of organisatie. Pioniersgeest, lef, vindingrijkheid en door ondernemerschap Zeeland positief op de kaart zetten, zijn de kenmerken van de winnaars van deze prijs. De prijs is een initiatief van stichting De Zeeuwse Connectie. Deze netwerkorganisatie bestaat uit ruim 11.000 Zeeuwen van buiten en binnen de provincie.

Pioniers van 2020

HelloContainer

HelloContainer uit Goes maakt het boeken van een zeecontainer net zo makkelijk als het boeken van een vliegticket. Online boekingssysteem HelloContainer laat bedrijven volledig geautomatiseerd containers boeken. Zo vergemakkelijkt HelloContainer de logistiek, waardoor exporteurs zélf het containertransport kunnen regelen. Als unique selling point toont men ook de CO2-uitstoot per container.

Q-Aviation B.V.

Q-Aviation is een jong, dynamisch en sterk groeiend bedrijf uit Middelburg dat wereldwijd met succes opereert in de specifieke markt van productie en verkoop van high-end verlichting voor Helipads & Helidecks.

SugarFam

Van studentenbedrijf is SugerFam in korte tijd doorgegroeid naar een écht bedrijf. SugarFam uit Vlissingen is in het gat gesprongen van hippe hoesjes voor insulinepompjes. Vooral jonge diabetici vinden het medische uiterlijk van de pomp vervelend, het benadrukt hun ziekte zo. Met de covers van SugarFam dragen ze nu een kekke accessoire. Bovendien zijn de hoesjes herbruikbaar en pvc-, bpa- en latexvrij.

YourSurprise

Webwinkel YourSurprise, in heel Europa succesvol in (gepersonaliseerde) cadeaus, groeit enorm hard. 'Spread a little happiness' is het motto. Wat zestien jaar geleden begon op een zolderkamer is uitgegroeid tot een megabedrijf dat nu in zijn vierde kantoor is gehuisvest. Dat het niet lang zou duren voordat er nieuwbouw nodig was, hadden de eigenaren al voorspeld, maar dat het zo snel zou gaan, hadden ze niet verwacht.

Zeeuwsche Zoute

Christian Clerx vroeg zich af waarom er eigenlijk geen Zeeuws of Nederlands zeezout is. Nu produceert hij rond de 200 kilo zout per maand, gewonnen uit Oosterschelde water, en heeft hij diverse (sterren) restaurants als klant, waaronder RIJKS® in Amsterdam. Steden als Goes, Reimerswaal en Zierikzee waren ooit belangrijke Europese zoutcentra. Met Zeeuwsche Zoute wil men een deel van de traditie weer terugbrengen in de provincie en net als in de vroegere dagen het ambachtelijke gewonnen zout op een verantwoorde manier delen met de rest van de wereld.