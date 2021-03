Tiny houses in Bruinisse verdwijnen achter de horizon

Het oude voetbalveld aan de Boomdijk in Bruinisse zou ideaal zijn voor tiny houses (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat allemaal om de strijd tegen de woningnood in Bruinisse. In januari nog werd het idee omarmd om hetzelfde te gaan doen als wat men in Renesse heeft gedaan om werknemers in de horeca te huisvesten en wat op veel andere plaatsen in Nederland al gebeurt: op een kleine lap grond een huisje neerzetten met voldoende plafondhoogte, maar wel een piepkleine plattegrond. Dus geen ruimte voor een compleet bankstel plus eettafel voor zes personen. Dat bouw je snel en het bespaart ruimte en geld.

Realiseerbaar

CDA-raadslid Johan Pannekoek: "Op Bruinisse wilden ze natuurlijk snel resultaat. In tiny houses zoals die op Renesse zagen ze dat zoiets realiseerbaar is en daarom gingen ze daarvoor. Tenminste, zo leek het even. Maar het dorp heeft nu een inspraakproces met hun samenleving doorlopen en die heeft nieuwe inzichten gegeven."

Het Tiny House dat als voorbeeld vorig jaar in Renesse werd geplaatst (foto: Cube Homes)

En dat nieuwe inzicht is: liever gewone huurwoningen, natuurlijk niet te duur, om de jonge eigen inwoners van Bruinisse de kans te geven in het dorp te blijven wonen. "Dat is ook duurzamer, want tiny houses vormen een tijdelijke invulling", zegt CDA-raadslid Marleen van Kooten, "dan lijkt het korte slagen snel thuis en dus tiny houses bouwen, maar uiteindelijk moet het ook duurzaam gebeuren. Het is nodig dat de woningbouw in Bruinisse weer op gang komt, maar de vraag is nu: zijn tiny houses daarvoor geschikte middel?"

De gemeente Schouwen-Duiveland had de realisatie van het project nog niet in gang gezet. Daarom hoeft niets worden stilgelegd in afwachting van de uitkomsten van het inspraakproces.

Onderzoek

Als lid van de Dorpsraad Bruinisse deed Rik van Klinken december vorig jaar een onderzoek naar leefbaarheid en wonen in Bruinisse door de ogen van de jeugd van 14 tot 24 jaar. Grootste knelpunt voor deze doelgroep: de krappe woningmarkt.

Uit datzelfde onderzoek blijkt dat er vooral veel te weinig betaalbare starterswoningen te koop zijn in Bruinisse en hier ook geen verandering in lijkt te komen. Voor particuliere huurwoningen geldt dat deze vaak te duur zijn voor hetgeen aangeboden wordt of men komt uit in het zwarte wooncircuit zoals op recreatieparken.

Wachtlijst

Voor sociale huurwoningen van woningbouwcorporatie Zeeuwland geldt dat er relatief veel "import" een huurwoning krijgt toebedeeld, signaleert het onderzoek. Jongeren uit Bruinisse staan vaak veel te ver achter op de wachtlijst om een goede kans te kunnen maken of verdienen simpelweg te veel voor een gerede kans op een sociale huurwoning, maar te weinig voor de koop van een starterswoning of de huur van een deugdelijke particuliere huurwoning.

Nieuwbouw in Bruinisse (foto: Omroep Zeeland)

"Het is een wilde markt", concludeert Pannekoek. "Waarin mensen met geld toch wel aan hun trekken komen en de echte inwoners van Bruinisse genoodzaakt zijn te vertrekken. In alle bevolkingslagen is wel behoefte aan woningen. Inwoners die in starterswoningen wonen, willen doorgroeien naar het middensegment en een woning vrij maken voor andere starters. De praktijk is echter dat deze woningen op het moment worden overboden", zegt hij.

"Er is sprake van een onredelijke prijsopdrijving door marktwerking. Het is alleen belangrijk is dat er goedkope, duurzame woningen worden bijgeplaatst, zodat de kern ook in de toekomst vitaal blijft."

