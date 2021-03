Sven skatet door 'ideale fullpipe' bij Sluiskiltunnel: 'Het was hoger dan ik had verwacht'

Sven Boekhorst skaten in de tunnelringen bij de Sluiskiltunnel (foto: Niels Groenendijk)

Hij was op alles voorbereid om goed te kunnen skaten. "We hielden er rekening mee dat de ringen weleens nat en glad konden zijn", vertelt Boekhorst in het radioprogramma Zeeland wordt wakker. "We hadden daarom ook handdoeken en trekkers meegenomen om de ringen droog te maken." Uiteindelijk bleken die niet nodig te zijn.

De tunnelringen stonden al een tijdje op het wensenlijstje van Sven Broekhorst (foto: Niels Groenendijk)

Maar toen hij eenmaal begon aan zijn avontuur in de ringen, viel het toch wat tegen. "Het was hoger dan ik had verwacht", zegt hij. Uiteindelijk was het wel een kick om te doen. "Terwijl we bezig waren werd er ook veel getoeterd door voorbijrijdende auto's." Maar bovenal was het een uitputtingsslag: "Ik ben voluit gegaan. En na vijf zes keer heen en weer was ik behoorlijk buiten adem."

Geen kunstwerk te gek

Boekhorst skatete al in januari door het kunstwerk bij de Sluiskiltunnel, maar heeft het nu pas bekendgemaakt door de foto's naar Omroep Zeeland te sturen. Het is niet voor het eerst dat de skater een kunstwerk uitkiest om te stunten. Op zijn Facebookpagina is te zien dat hij allerlei plekken uitkiest om met zijn skates over- of doorheen te kunnen rijden.

Het is niet voor het eerst dat Sven kunstwerken uitkiest om in of op te skaten (foto: Sven Broekhorst)

De inspiratie om eens te skaten in de tunnelringen kreeg hij door de kerstboom die tijdens de feestdagen op het kunstwerk stond. De boom was daar neergezet door zorgmedewerkers die onder het motto 'er is licht aan het einde van de tunnel' voorbijgangers een hart onder de riem wilden steken.