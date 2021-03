West-Zeeuws-Vlaamse huisartsen tegen nachtelijke sluiting huisartsenpost

De huisartsenpost in Oostburg (foto: ZorgSaam)

Door 's nachts de huisartsenpost in Oostburg te sluiten verwacht Nucleus Zorg de werkdruk voor huisartsen te verlichten. De huisartsenpost wordt per toerbeurt bemand door huisartsen uit de regio. Maar door het huisartsentekort draaien Zeeuws-Vlaamse artsen twee keer zoveel diensten op de huisartsenpost als collega's in de rest van Nederland.

Meerderheid voor

Nucleus Zorg, die de huisartsenpost in Oostburg en Terneuzen onder haar hoede heeft, wil eerst een proef doen met het sluiten van de post voordat er definitief wordt besloten.

Een meerderheid van de Zeeuws-Vlaamse huisartsencoöperatie heeft daarmee ingestemd. Door die meerderheid zijn de huisartsen in West-Zeeuws-Vlaanderen gedwongen hieraan mee te doen.

Uitstroom België

De huisartsen uit de gemeente Sluis maken zich zorgen over de gevolgen van de mogelijke nachtelijke sluiting. Zij stellen dat ze goed in staat zijn om de zorg te blijven leveren. Niet alleen vrezen ze voor de gevolgen voor de bevolking, maar ook voor de toeristen die in de zomer in de regio verblijven. De sluiting zal een uitstroom van patiënten naar België als gevolg hebben, is de angst.

Gemeenteraadsleden en wethouder Werkman van de gemeente Sluis maken zich ook zorgen over de mogelijke sluiting. Werkman vreest dat de sluiting 'het begin van het einde is'.

Anouchka van Miltenburg, directeur van Nucleus Zorg, liet gisteren weten dat de zorgen onterecht waren. "De huisartsen blijven 's nachts gewoon visites rijden. Het enige verschil is dat wanneer je naar de post moet komen je niet naar Oostburg maar naar Terneuzen moet rijden."

En voor 'de paar mensen' die 's nachts toch naar de huisartsenpost moeten komen, zit er ook een voordeel aan volgens Van Miltenburg. "Er is vaak ook extra onderzoek nodig en dat kan in Terneuzen dan ook meteen." Dat kan in Oostburg niet en nu komt het vaak voor dat mensen vanuit Oostburg alsnog naar Terneuzen moeten.

Wanneer de proef met de sluiting start is nog niet bekend.

