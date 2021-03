Corona in Zeeland: 146 besmettingen en vier ziekenhuisopnamen

(foto: Omroep Zeeland)

Drie Zeeuwse gemeenten komen boven de twintig besmettingen uit. In Vlissingen werden 28 nieuwe besmettingen geregistreerd, in Terneuzen 25 en in Goes 23.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente zo 14 mrt ma 15 mrt di 16 mrt wo 17 mrt do 18 mrt Borsele 10 4 3 10 10 Goes 6 9 15 17 23 Hulst 18 0 6 11 4 Kapelle 2 4 1 9 6 Middelburg 19 19 17 15 17 Noord-Beveland 1 6 0 2 1 Reimerswaal 13 17 5 21 15 Schouwen-Duiveland 8 6 2 9 3 Sluis 3 1 3 3 1 Terneuzen 22 31 23 20 25 Tholen 6 16 4 13 3 Veere 6 6 4 9 10 Vlissingen 17 23 14 14 28 Totaal Zeeland 131 142 97 153 146

De dagelijkse registratie van het RIVM kan fluctueren. Daarom berekent Omroep Zeeland het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. In de onderstaande grafiek zie je de ontwikkelingen in dat zevendagentotaal voor vier Zeeuwse regio's.

In de grafiek is te zien dat de regio's Bevelanden en Walcheren dichter naar elkaar toe komen. In Zeeuws-Vlaanderen lijkt de groei in het aantal besmettingen iets minder snel te gaan en in Noord-Zeeland (Schouwen-Duiveland en Tholen) is een sterke daling te zien.

Aangezien er tussen de Zeeuwse gemeenten grote verschillen zijn in de aantallen inwoners, kunnen de gemeenten ook met elkaar vergeleken worden op basis van het aantal besmettingen, afgezet naar inwonertal. Op de onderstaande kaart is het aantal besmettingen in zeven dagen tijd per 100.000 inwoners weergegeven.

Verreweg de meeste besmettingen per 100.000 inwoners zijn de afgelopen dagen geconstateerd in de gemeente Reimerswaal: 410. Voor die gemeente geldt daarom het risico zeer ernstig, net als voor de gemeenten Goes, Terneuzen, Tholen en Vlissingen. Dat niveau wordt meegegeven wanneer er meer dan 250 besmettingen per 100.000 inwoners zijn geregistreerd in de afgelopen zeven dagen.

Alleen Sluis is op de kaart licht gekleurd, voor die gemeente geldt het risiconiveau zorgelijk. In die gemeente zijn 69 besmettingen per 100.000 inwoners geregistreerd. Alle andere gemeenten hebben het risiconiveau ernstig, dat geldt voor honderd tot 250 besmettingen per 100.000 inwoners in een week.