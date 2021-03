Zeventien nieuwe coronabesmettingen in Zeeuwse zorgcentra

(foto: ANP/Omroep Zeeland)

Volgens de Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen komt het aantal nieuwe besmettingen met name door een reeks uitbraken in de gemeente Goes. Daar kwamen er de afgelopen week dertien besmettingen bij. In verpleeghuizen in Vlissingen zijn twee besmettingen geregistreerd en in Noord-Beveland en Reimerswaal één. Dat blijkt uit de wekelijkse cijfers die door Allévo, Cederhof, Cedrah, Cleijenborch, Eilandzorg, Schutse Zorg Tholen, SVRZ, Ter Weel, WVO Zorg, ZorgSaam en Zorgstroom gerapporteerd worden.

Angela Bras, woordvoerder namens de Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen, zegt dat er net zoals vorig week een cluster van besmettingen te zien is. Dit keer is dat in Goes, vorige week was dat in Reimerswaal het geval. "We hopen dat dit niet meer gebeurt zodra in Nederland iedereen die het wenst gevaccineerd is. Uiteraard passen we zorgvuldig alle voorzorgsmaatregelen toe."

