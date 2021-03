Eén, twee, drie of vier Zeeuwse Kamerleden? Het maakt volgens deze politicoloog niet zo uit

Een zware delegatie praat in Den Haag over de marinierskazerne (foto: Omroep Zeeland)

Lelieveldt is verbonden aan de University College Roosevelt in Middelburg. Een goed voorbeeld is volgens hem het dossier van de marinierskazerne. Ondanks vier Zeeuwse Kamerleden bleef de uitkomst hetzelfde: de plannen voor de kazerne werden afgeschoten. Volgens Lelieveldt is dat vrij logisch. "Zeeland is geen grote provincie, dus het is moeilijk om daar specifiek zaken voor Zeeland te regelen."

Zeeuwse Kamerleden wel gewenst

Toch blijven Zeeuwse Kamerleden volgens hem wel gewenst. "Je zit daar niet namens Zeeland, maar namens je partij. Dus je kan niet de hele tijd je vinger opsteken. Maar laten we hopen dat die lijntjes er wel weer zijn." Volgens Lelieveldt is dat belangrijk voor een brede Zeeuwse lobby.

Om dat te laten slagen in de komende vier jaar is er nog wel meer nodig, volgens de politicoloog. "Samenwerken met andere provincies bijvoorbeeld. Denk aan het woningtekort, problemen rond gemeentelijke financiën, dat is iets waarin ze moeten optrekken met andere provincies, zoals Friesland. Het maakt namelijk in Den Haag veel meer indruk als je gezamenlijk optrekt."

Tot slot moeten volgens Lelieveldt ook de Zeeuwse bestuurders weer aan de bak. "De lobby moet van alle fronten komen en het is heel belangrijk dat Zeeland op blijft komen voor haar eigen belangen!"

