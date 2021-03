Café op de grens sluit de deuren: 'Die corona heeft ons de nek omgedraaid'

Apers nam eind 2019 het café over maar werd enkele maanden later getroffen door de coronacrisis. "We waren net drie maanden open en toen moesten we dicht. Die corona heeft ons de nek omgedraaid."

Afgelopen zomer was het café nog wel even open, maar nu is duidelijk dat dat de laatste keer is geweest.

Dochter heeft baan opgezegd

"Mijn dochter was feitelijk de uitbater, die heeft er zelfs haar baan als vrachtwagenchauffeur voor opgezegd. Dag en nacht heeft ze er gewerkt, met heel veel plezier. Nou ja, nu is ze weer op de camion aan het rijden", zegt Apers.

Hij zegt dat de brouwerij, die eigenaar is van het café, geen water bij de wijn wil doen. "We betalen al die tijd 1.500 euro aan huur, en daar komt nog gas en elektra bij, maar de brouwerij wil niet inschikken. Dat is voor ons niet vol te houden".

Wieler- en voetbalfans

Het café werd in het verleden goed bezocht door wieler- en voetbalfans die wedstrijden kwamen kijken op televisie en in de weekenden door wandelaars uit Nederland en België. "Ja ze kwamen hier allemaal, ook op het terras was het altijd vol". Apers zal zich niet vervelen, hij heeft een frietkot en dat blijft gewoon open.

