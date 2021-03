'Lelijk ding' op Tholen blijft gewoon staan

"Geen mooi apparaat, geen mooi gezicht, geen mooi gebouw", zegt Margo Tielkemeijer, die we op straat aanspreken. "Het uitzicht is hier mooi. Een beetje nostalgisch met die schitterende haven. Dit past daar absoluut niet tussen." Het winkelcentrum is volgens haar een betere locatie.

Maar zo eenvoudig is dat niet, zegt wethouder Frank Hommel van de gemeente Tholen. De geldautomaat (waar mensen zowel kunnen storten als opnemen) moet juist op die plek staan. "Er is een landelijk rapport dat inzicht geeft in locaties waar veel plofkraken zijn. Eén daarvan was in Tholen, waardoor er een nieuwe plek moest worden gezocht. Geldmaat (het bedrijf dat geldautomaten aanlegt - red.) heeft tal van eisen waar 'veilige' geldautomaten aan moeten voldoen. Zo mag de automaat niet bij huizen staan, niet bij bomen. Kort gezegd, deze locatie bleef als enige over. Dan hebben wij de keus gemaakt om het wel te doen, omdat we liever wel dan geen geldautomaat hebben."

Belachelijk en onveilig

Inwoners zijn er desondanks niet over te spreken. "Een belachelijke plaats!", briest een vrouw. "In het donker voel je je daar niet veilig. Bovendien zijn het allemaal kinderkopjes, ik loop slecht. Ik zoek die plek niet op." Haar man valt haar bij. "Had de automaat meer in de bewoonde wereld gezet."

Hommel heeft laten weten met ontevreden bewoners in gesprek te gaan.

'Het is een lelijk ding' volgens Margo Tielkemeijer (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: