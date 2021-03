Bewoners moeten huis uit voor bomruiming Nieuwvliet

De bom die is gevonden bij Nieuwvliet (foto: gem. Sluis)

Lampzinspolder

Bewoners van het gebied tussen de Lampzinsdijk, een deel van de Nieuwehovendijk en de Sint Bavodijk, Mosseldijk en Noorddijk (zie kaartje) moeten donderdag hun huizen verlaten voor de bom die daar is aangetroffen. Een woordvoerder van de gemeente kon donderdag nog niet zeggen om hoeveel huishoudens het gaat en of de bewoners die niet naar familie of vrienden kunnen, terecht kunnen op een centrale opvangplek. Hoe laat zij weer naar huis kunnen, is nog niet bekend. Dat hangt ervan af hoeveel tijd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) nodig heeft om de bom onschadelijk te maken.

Dit explosief uit de Tweede Wereldoorlog is al in december gevonden bij graafwerkzaamheden in de Lampzinspolder tussen Nieuwvliet-Dorp en Nieuwvliet-Bad, waar recreatiewoningen moeten komen. De vindplaats is toen tijdelijk opgevuld met zand en de directe omgeving is afgezet, in afwachting van verder onderzoek naar explosieven in het gebied.

Twee dagen

Eind januari stuitte het opsporingsbedrijf op de tweede vliegtuigbom. Het opruimen van het tweetal 500 pond zware Engelse vliegtuigbommen gebeurt op twee dagen.

Eén bom kan woensdag ter plaatse onschadelijk worden gemaakt. Na het verwijderen van het ontstekingsmechanisme wordt deze overgebracht naar de gemeentelijke springlocatie aan de Coxydeweg tussen Oostburg en Sint Kruis. Omwonenden hoeven hiervoor niet geëvacueerd te worden, maar het gebied is korte tijd wel afgesloten voor verkeer.

Risico

De andere bom is een veel groter risico. Deze staat op scherp; het is te gevaarlijk om deze te verplaatsen naar Oostburg. Donderdag maakt de EODD deze bom eerst onklaar en brengt deze daarna ter plaatse tot ontploffing. In de tussentijd moeten de bewoners dus hun huis uit en kunnen omwonenden buiten het afzettingsgebied wellicht lastiger hun huis verlaten of bereiken. De betrokken bewoners zijn per brief geïnformeerd over wat er staat te gebeuren.