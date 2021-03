Zeeuw schrijft songfestivallied voor Azerbeidzjan

Tony Cornelissen (rechts op de foto) met de band Kane (foto: ANP)

Samira Efendi is de artiest die het nummer zal zingen op het Eurovisie Song Festival 2021 in Rotterdam. Eigenlijk zou zij vorig jaar al een nummer van Cornelissen ten gehore brengen, maar in 2020 ging het Eurovisie Song Festival vanwege corona niet door. Dat gaat dit jaar wel door, zij het met strenge maatregelen.

Volgens Cornelissen zocht Azerbeidzjan voor dit jaar een nummer waarin een vrouwelijk icoon de hoofdrol speelt. Zo is Cornelissen bij Mata Hari uitgekomen, een Nederlandse exotische danseres en spion. "Het is een uptempo song in een moderne productie, waarbij gebruik is gemaakt van etnische instrumenten uit Azerbeidzjan. We hebben rekening gehouden met de performance. Dus uptempo is een bewuste keuze geweest." Cornelissen hoopt op een plaats bij de eerste tien.

Kane en Tiësto

Cornelissen is niet onbekend met het songfestival. In 2013 stond hij zelf met Duitsland in de finale. Hij was eerder gitarist bij Kane en werkte onder meer voor Tiësto en Di-rect.

Het nummer Mata Hari van Tiny Cornelissen