Meeste coronaboetes uitgedeeld in Goes, minste op Tholen

Agent schrijft coronaboete uit (foto: ANP)

De meeste boetes zijn uitgedeeld voor het overtreden van de spoedwet, daarna voor het overtreden van de avondklok. Na Goes volgt Schouwen-Duiveland met ruim 400 en Terneuzen met 375 boetes. De minste coronaboetes zijn uitgedeeld in de gemeente Tholen, 89. Om de verschillen tussen gemeenten goed in beeld te krijgen heeft EenVandaag de cijfers per 100.000 inwoners berekend.

De werkelijke aantallen zijn in de tabel hieronder te vinden. Opvallend is dat het werkelijke aantal uitgedeelde coronaboetes het hoogst is in Terneuzen, en het laagst op Noord-Beveland.

Aantal coronaboetes

Gemeente Boetes per 100.000 inwoners Werkelijk aantal boetes Goes 504 192 Schouwen-Duiveland 408 138 Vlissingen 385 171 Terneuzen 375 204 Sluis 254 59 Middelburg 244 119 Reimerswaal 216 49 Kapelle 213 27 Hulst 196 54 Borsele 145 33 Veere 119 26 Noord-Beveland 108 8 Tholen 89 23

Landelijk staat Urk op kop. Daar werden per 704 boetes per 100.000 inwoners uitgedeeld. In werkelijkheid gaat het om 'slechts' 148 boetes. Ter vergelijking, in Rotterdam zijn er 4.568 coronaboetes geschreven.