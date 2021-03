Heinkenszand is intimidatie en vernielingen zat

De Rietkraag in Heinkenszand, achterkant van het gebouw (foto: Google Maps)

De jongeren zouden overlast veroorzaken in de omgeving van de Rietkraag en de Jan van Schengenschool. Bij de politie is meermaals aangifte gedaan, maar tot een structurele oplossing is het vooralsnog niet gekomen. Bewoners en medewerkers van de Rietkraag (waar mensen met een verstandelijke beperking wonen) zeggen zich onveilig te voelen, en geïntimideerd te worden. Ook zouden er regelmatig vernielingen plaatsvinden. Handhaving zou te weinig aanwezig zijn en falen, zeggen ze.

De gemeente Borsele wordt gevraagd actie te ondernemen en het in hun ogen asociaal gedrag van de groep te ontmoedigen. De opstellers van de petitie denken aan cameratoezicht, meer inzet van de politie, wijkagent en BOA.

'Het is een beetje dreigend'

De zoon van Jacqueline van de Kreeke uit Heinkenszand, die het syndroom van Down heeft, woont sinds drie weken in de Rietkraag. Van de Kreeke was tot dusver nog geen getuige van de overlast, maar hoorde er wel al een en ander over. "De leiding van de Rietkraag vertelde me dat er veel overlast is door jongeren. Die hebben er een soort hangplek; ze gooien met rotjes en overal liggen lege bierflesjes. Het is een beetje dreigend allemaal."