Twee dagen knallen in Oranjezon, drie kustmijnen tot ontploffing gebracht

De laatste van de drie gevonden Kathy mijnen wordt aan land gesleept (foto: Michiel Woltering)

Vanmiddag werd de laatste van de drie mijnen uit het water gehaald. Voordat ze vanaf de Veerse Gatdam naar het strand bij natuurgebied Oranjezon werden gebracht, werd aan het land de springstof eruit gehaald.

Het explosieve materiaal werd door de Explosieve Opruimingsdienst (EOD) in een diepe kuil begraven. "Iets dieper dan gisteren, want toen hoorden ze de knal in Middelburg nog", legt een van de bommenruimers uit. Een diepe kuil was ook nodig, want ook nu nog spoot het zand meters de lucht in. "Dat was een flinke klap", beschrijft Marco Collignon, een van de duikers die de mijn ontdekte, de knal met gevoel voor understatement.

De bommenruimers van zijn onder de indruk van het werk van de duikers. "Want het lijken geen mijnen", legt een van de leden van de EOD uit. De mijnen zien eruit als grote betonnen blokken met stalen voelsprieten. Als een boot tegen een van de sprieten vaart, gaat de mijn af. Vooral de laatste twee mijnen die uit het water zijn gehaald, zijn volgens Kees Traas van het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp in goede staat. "De laatste lag op z'n kop, dus daar was ook het mechanisme nog van intact", vertelt Traas enthousiast. "Totdat de EOD dat ging slopen, dan blijft er eigenlijk niets van dat staal over. Dat is allemaal weggeroest."

Museumstukken

De betonnen omhulsels komen in het Bevrijdingsmuseum terecht. En daar is Traas dan weer wat blij mee: "Het is prachtig, mooier hadden we niet kunnen bedenken." Het museum gaat de hulzen gebruiken om te laten zien hoe een mijnenlegger indertijd werkte.

Een Kathy mijn (foto: Omroep Zeeland)

Toen er ooit een mijnenlegger uit het water werd geruimd, heeft het museum vijf karretjes op rails van het schip gekregen waar vroeger deze Kathy mijnen op lagen. Die krijgen nu waarschijnlijk een prominentere rol in het museum. "De bedoeling is om de mijnen weer op de karretjes te plaatsen", legt Traas uit. "En dan kunnen de mensen zien hoe dat toen in z'n werk ging."

Het museum was al langer op zoek naar Kathy mijnen voor haar collectie. "Louis Guldemond doet al jaren z'n best om er een te pakken te krijgen, maar dat is nooit gelukt. Tot nu", aldus een glunderende Traas. En er zit volgens hem nog meer in het vat. Binnenkort wordt er ook ongeveer een dozijn Kathy mijnen geruimd voor de kust van Dishoek. "Dus dan kunnen we zien wat daar nog naar boven komt en dan kunnen we een plan maken", zegt Traas.

