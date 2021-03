Goedemorgen. Overlast Heinkenszand, discriminatie en coronaboetes

Als het aan de opstellers van de petitie ligt, komt er cameratoezicht en wordt er meer gesurveilleerd door (wijk)agenten. De overlast is bij de Rietkraag, een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking, en bij omliggende scholen.

Een demonstratie op het Abdijplein in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Zondag is het Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie. Voor ons aanleiding om eens te kijken naar de rol die discriminatie in Zeeland speelt. Het blijkt dat er vorig jaar zestig procent meer meldingen van discriminatie waren dan in 2019. Volgens het Anti Discriminatie Bureau Zeeland wordt de stijging deels veroorzaakt door de gevolgen van corona en Black Lives Matter.

In 2019 registreerde het Anti Discriminatie Bureau Zeeland 113 meldingen, in 2020 waren dat er 180. Bij 35 meldingen speelde de coronapandemie direct of indirect een rol.

Agent schrijft coronaboete uit (foto: ANP)

EenVandaag heeft uitgezocht hoeveel coronaboetes er in een jaar tijd per gemeente zijn uitgedeeld. Als je naar de relatieve cijfers kijkt, op basis van het aantal inwoners, komt de gemeente Goes er het slechtst uit, gevolgd door Schouwen-Duiveland en Terneuzen.

In absolute aantallen zijn de meeste boetes in Terneuzen uitgeschreven, 204. In de gemeente Noord-Beveland zijn in een jaar tijd, van 1 maart 2020 tot en met 1 maart 2021, slechts acht coronaboetes uitgedeeld.

De meeste boetes zijn uitgedeeld voor het overtreden van de coronawet, gevolgd door boetes voor het overtreden van de avondklok en het overtreden van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer.

Uitspraak rechtbank

De rechtbank in Middelburg doet vandaag uitspraak tegen twee mannen die worden verdacht van afpersing, vrijheidsberoving en bedreiging. De twee dwongen een man tot afgifte van zijn dure merkkleding, Armani-bril, horloge en geld, toen hij op 5 januari 2020 bij een vriendin aan het 'chillen' was. De man zou naakt op straat zijn achtergelaten. Het Openbaar Ministerie eiste eerder straffen van zes jaar en 64 maanden tegen het tweetal

Het weer

De wind is gedraaid naar het noorddoosten en die heeft drogere lucht naar ons toe gebracht. Het wordt dan ook een zonnige dag met felle zon, maar er ontstaan met name landinwaarts ook stapelwolken. De eerste uren

is het ongeveer twee graden, het maximum is vanmiddag zo'n acht graden. Er staat een frisse wind: windkracht drie tot vijf.