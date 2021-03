Staatssecretaris is onverbiddelijk: 'Horeca kan echt niet open'

Voorlopig blijven de stoelen leeg in de horeca (foto: Omroep Zeeland)

Keijzer schrijft in haar antwoord begrip te hebben voor de gevolgen van de sluiting van de horeca en beperkte opening van winkels, maar "op dit moment laat de epidemiologische situatie helaas niet toe dat we meer dan kleine stapjes zetten in de versoepeling van de maatregelen". Ze heeft hierover ook contact gehad met de ondernemers, de burgemeester en wethouder van Sluis, meldt ze.

Patricia de Milliano van restaurant en hotel De Eenhoorn in Oostburg reageert zeer teleurgesteld op het antwoord van de minister. "We hoopten dat we met Pasen in ieder geval onze terrassen mochten openen. Voor heel veel ondernemers is dit ontzettend moeilijk, vooral ook mentaal", zegt ze.

De financiële situatie wordt voor veel ondernemers steeds nijpender, laat ze weten. "We vallen volgende maand nog niet om, maar het wordt steeds moeilijker. Het is gewoon vreselijk droevig voor iedereen."

Begin vorige maand deed De Milliano, samen met collega's een oproep om gedeeltelijk open te mogen gaan. Volgens deze ondernemers is de weg die het kabinet bewandelt naar een 'normale' samenleving "desastreus" voor hotels en restaurants.

