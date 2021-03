Racoon wil gewoon een mooi liedje de wereld insturen

Hee Joh Jip is een lied over Jip. Maar Jip staat niet voor één persoon, zegt zanger Bart van der Weide: "Elke vriendenclub of familie kent wel iemand als 'Jip', een man met een gebroken hart, die denkt dat de boot vertrokken is, en er dan achter komt dat er best veel goud op de straten ligt."

Het lied bestaat al enkele jaren in het hoofd van Bart. Het is niet triest, of vrolijk en hij wil bepaald geen wereldverbeteraar zijn: "Ik vind het zo'n ontzettend mooi lied, dat wil ik jullie niet onthouden. Ik wil gewoon een mooi liedje de wereld insturen."

Je moet eigenlijk zo veel mogelijk 'in je blote kont staan'" Bart van der Weide, zanger van Racoon

De Nederlandstalige liedjes die Racoon heeft uitgebracht zijn wat kalmer dan het Engelstalige repertoire. En dat is een bewuste keuze, zegt Bart: "We hebben het geprobeerd met drums, wat bombastischer, maar eigenlijk deed dat alleen maar afbreuk. Met deze liedjes moet je eigenlijk zo veel mogelijk 'in je blote kont staan'. We hebben ze expres een beetje kleiner gehouden."

Wanneer het nieuwe Nederlandstalige album van Racoon uitkomt, is nog niet bekend. Dat heeft te maken met corona.

Racoon had dit jaar zijn grootste hit ooit (foto: ANP)

Het eerste Nederlandstalige nummer van Racoon was Oceaan, gemaakt voor de film Alles Is Familie uit 2012. Na twee Engelstalige albums (All In Good Time en Look Ahead And See The Distance) pakte zanger Bart van der Weide het zingen in het Nederlands in 2018 weer op.

De band was in seizoen 2018/2019 de huisband van tv-programma De Wereld Draait Door. Daar ontstond het idee voor Het Is Al Laat Toch. De single werd de grootste hit voor Racoon uit hun bestaan. Het nummer leverde de band ook een Edison nominatie op in de categorie Beste Song. De luisteraars van 100% NL verkozen Het Is Al Laat Toch tot mooiste liefdesliedje van 2020.

Bart van der Weide wil gewoon een mooi liedje de wereld insturen, vertelde hij in Zeeland Wordt Wakker