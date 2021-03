Inenten met AstraZeneca wordt woensdag hervat

Eerste prik met AstraZeneca-vaccin in Bruinisse (foto: ANP)

Het hervatten van de vaccinaties laat even op zich wachten, omdat er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Iedereen die daarvoor in aanmerking komt, wordt daarover geïnformeerd per sms. De afspraken van 1.837 Zeeuwen werden eerder afgezegd vanwege de tijdelijke stop.

Tweede prik

Het gaat met name om zorgmedewerkers die nog ingeënt moeten worden. In Zeeland is het middel ook gebruikt voor Zeeuwen die 63 of 64 zijn, het syndroom van Down hebben, problemen met hun ademhaling hebben en Zeeuwen met morbide obesitas. Zij hebben allemaal hun eerste prik al gehad via de huisarts.

Het weer opstarten van de vaccinaties met AstraZeneca betekent wel dat deze groepen nu over enkele weken hun tweede prik kunnen halen met het middel.

Eerste vaccinaties bij huisarts Bruinisse met AstraZeneca-vaccin (foto: ANP)

De zorgen over het AstraZeneca-vaccin ontstonden toen in het buitenland bij meerdere mensen bloedstolsels werden aangetroffen na toediening van het middel. Nader onderzoek heeft echter uitgewezen dat de kans zeer klein is dat de bloedstolsels het gevolg zijn van het toedienen van AstraZeneca. Volgens de onderzoekers is het waarschijnlijk puur toeval dat de stollingsproblemen na de vaccinatie aan het licht kwamen.

Bijsluiter wordt aangepast

Het EMA en het CBG meldden eerder al dat het percentage trombosegevallen onder de met AstraZeneca gevaccineerde groep niet hoger is dan onder de totale bevolking. Het EMA zegt er wel bij dat het niet volledig uit te sluiten is dat er mogelijk toch een oorzakelijk verband is. De bijsluiter van het middel wordt dan ook met deze nieuwe informatie aangepast.