Zeeuwse scholen komen in actie tegen discriminatie

Op 21 maart, Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, wordt het plan gelanceerd. Naast scholen, gaan ook Zeeuwse gemeenten, bedrijven en andere partijen aan de slag met diversiteit en inclusie.

Menukaart tegen discriminatie

Stefano Frans van het Anti Discriminatie Bureau Zeeland: "Het Deltaplan is een menukaart waar organisaties acties uit kunnen kiezen. Er is dus ruimte voor een eigen aanpak en nadruk. Zo kan de aandacht gevestigd worden op de ongelijkheid tussen man en vrouw, de acceptatie van LHBTI's of racisme."

Het Zeeuws onderwijs gaat meer aandacht schenken aan discriminatie (foto: Omroep Zeeland)

Het Zeeuws onderwijs heeft een standpunt ondertekend waarin staat dat er voor discriminatie geen plaats is binnen de scholen. Al ligt dat nogal voor de hand, toch heeft het een meerwaarde, vindt Guus Hagt, voorzitter van het Zeeuws Bestuurdersoverleg Onderwijs.

"We willen nadrukkelijk aangeven dat we discriminatie niet tolereren in het onderwijs. Het gaat niet alleen over leerlingen die elkaar uitschelden op basis van herkomst of geaardheid. Maar er is ook onbewuste discriminatie die voor kansenongelijkheid zorgt."

De coronacrisis heeft dat nog eens extra blootgelegd, volgens Hagt. "De financiële mogelijkheden van je ouders en wat je thuis wel of niet meekrijgt, zorgen ervoor dat de ene leerling het veel verder kan schoppen dan de andere. Als onderwijs moeten we daar meer oog voor hebben en in actie komen."

Een kwart van alle Nederlanders heeft ervaring heeft met discriminatie. Bij Nederlanders met een migratieachtergrond ligt dat percentage op ruim vijftig procent. Bron: Sociaal Cultureel Planbureau

Op het schoolplein van het Scheldemondcollege in Vlissingen geven veel leerlingen aan zelf niet gediscrimineerd te worden, maar het wel van anderen te horen. "Ik heb vrienden met een andere huidskleur waar soms hele flauwe grappen over gemaakt worden, die echt niet door de beugel kunnen."

Een andere leerling merkt dat bekenden met een kleurtje eerder aangehouden worden door de politie.

School moet veilige plek zijn

Guus Hagt hoopt dat school voor alle Zeeuwse kinderen en jongeren een veilige omgeving is. "En als het toch een keer niet goed gaat, moet het duidelijk zijn waar leerlingen of docenten terechtkunnen om discriminatie te melden. Ook kan het in de lessen terugkomen, bijvoorbeeld door debatten te voeren."

