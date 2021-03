Tobias van Gent niet langer in de Tweede Kamer: 'Ik heb er geen seconde spijt van gehad'

Het zit er bijna op voor Van Gent, het werk in de Tweede Kamer. "Het Kamerwerk is heel enerverend, maar daardoor ook heel belastend. Je weet nooit wat er op een dag zal gebeuren. Ik bleef een groot deel van de week in Den Haag, en dat doet wel iets met je sociale leven. Terug in het onderwijs is dat veel beter in te passen."

Van Gent keert terug naar de UCR in Middelburg en gaat weer aan de slag als docent geschiedenis en politiek. De ervaringen in de Tweede Kamer neemt hij zeker mee naar het klaslokaal. "O ja, ik zal heel wat anekdotes gaan vertellen in de lessen. We kennen de theorie en het mooie is dat ik nu een inkijkje in de praktijk heb gehad. Dat kan ik nu overdragen aan de studenten, prachtig."

Nutteloos Kamerlid

Website GeenStijl heeft Van Gent een aantal keren op de korrel gehad. "Ze hebben mij eens uitgeroepen tot het meest nutteloze Kamerlid. Ik heb dat vrolijk gedeeld met mijn collega's en kon er wel om lachen." Maar had GeenStijl een punt? "Ik ben niet erg op de voorgrond getreden en ik had portefeuilles waarmee je niet direct in het nieuws kwam. Maar mijn werk in de Tweede Kamer is zeker niet nutteloos geweest. Ik heb mijn bijdrage geleverd, ook in de fractie. En dat werd gewaardeerd."

Tobias van Gent aan het werk als docent op de UCR. (foto: Omroep Zeeland)

De keuze voor het onderwijs was geen gemakkelijke. "Ik bevond mij op een soort kruispunt in mijn leven. Moest kiezen tussen de politiek en het lesgeven, dat laatste is het geworden", zegt Van Gent (54). "Het lesgeven is heel dankbaar werk. Je hebt echt het gevoel dat je met de volgende generatie aan het werk bent, dat is geweldig."

Politiek is ongewis

Hij kon weer aan de slag bij de UCR omdat hij een terugkeergarantie had. "De politiek is heel ongewis. De verkiezingsuitslag kan tegenvallen of er kunnen andere dingen zijn", zegt hij. "Ik was waarschijnlijk niet eens naar Den Haag gegaan als ik geen terugkomregeling had met de UCR. Een regeling die overigens voor alle docenten geldt, en ik ben mijn werkgever daar heel dankbaar voor."

Lees ook: