Libéma Profcycling en Tacx Pro Classic zetten eerste stap in samenwerking

Beeld uit de Tacx Pro Classic uit 2018 (foto: Corrado Francke)

Het Brabantse bedrijf, waar de uit Lewedorp afkomstige Martin de Kok manager is, is organisator van de ZLM Tour. Libéma maakte vrijdag bekend dat karakteristieke passages van de Tacx Pro Classic (voormalige Ronde van Midden-Zeeland) opgenomen worden in de tweede etappe van de ZLM Tour op donderdag 10 juni.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug. Eerder werd al bekend dat Goes finishplaats van de etappe wordt. De startplaats wordt later bekendgemaakt.

Erfgoed

"Nadat bekend werd dat de Tacx Pro Classic in 2021 niet verreden zal worden, heb ik meteen contact opgenomen met het bestuur van deze ronde. Deze ronde kan worden gezien als erfgoed van het Zeeuwse wielrennen en daarom ben ik blij dat we de krachten kunnen bundelen om in 2021 deze ronde alsnog in Zeeland te kunnen rijden", legt De Kok uit.

Het is een eerste stap in een samenwerking tussen Libéma en de Tacx Pro Classic. De ambitie is om de Tacx Pro Classic in 2022 weer als zelfstandige wedstrijd te rijden, een week voor de ZLM Tour. Beide wedstrijden kunnen dan samenwerken. Bijvoorbeeld in het vastleggen van deelnemende ploegen.

De ZLM Tour is een vijfdaagse internationale wedstrijd, die geldt als voorbereidingskoers voor de sprinters op de Tour de France. De wedstrijd wordt van woensdag 9 juni tot en met zondag 13 juni gereden. Eerder was al bekend dat de openingsrit een sprintetappe wordt op een afgesloten circuit tussen Kapelle en Wemeldinge. De overige drie etappes worden buiten Zeeland gereden. De Tacx Pro Classic komt voort uit de Ronde van Midden-Zeeland en is een ééndaagse wielerwedstrijd. Het is de enige Zeeuwse profkoers. In 2017 werd de eerste editie gewonnen door Timo Roosen. In 2018 was Peter Schulting de snelste renner. Dylan Groenewegen won de editie in 2019.

De Tacx Pro Classic kwam in zwaar weer te zitten nadat organisator Kees Bal vanwege privé-omstandigheden zijn taken moest leggen. Kort daarna kwam de organisatie met slecht nieuws.

De edities van 2020 en 2021 konden niet doorgaan. Deels vanwege corona, maar ook het ontbreken van mankracht en kennis in de organisatie speelde een rol. Het overgebleven bestuur zocht toen al toenadering tot Libéma Profcycling.

Hoofdsponsor Tacx uit Wassenaar blijft betrokken bij de nieuwe opzet. Het bedrijf is sinds 2017 aan de wedstrijd verbonden als belangrijkste geldschieter. "Onze ambitie was om de wedstrijd te laten uitgroeien tot een najaarsklassieker in Nederland", zegt Koos Tacx.

"We dragen het Nederlandse wielrennen een warm hart toe. Ook in deze opzet willen we de wedstrijd blijven ondersteunen."