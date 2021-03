Eerst plan, dan pas geld voor pontje Sluiskil

Het veerpontje bij Sluiskil (foto: André Boot / Omroep Zeeland Flickr)

Het pontje bij Sluiskil is voor voetgangers en fietsers, waaronder scholieren, dé manier om de andere kant van het Kanaal van Gent naar Terneuzen te bereiken. Het wordt gerund door vrijwilligers nadat Rijkswaterstaat er een aantal jaren geleden mee ophield.

Rijkswaterstaat gaf de vrijwilligers die het pontje overnamen geld mee, maar toen dat opraakte, sprong de provincie Zeeland financieel bij. Die regeling werd al een keer verlengd en loopt nog tot eind dit jaar. De provincie heeft aan de stichting die het pontje beheert, gevraagd met een sluitend bedrijfsplan te komen om de verbinding definitief te behouden.

Duidelijk signaal aan vrijwilligers

Ondanks dat dat sluitende bedrijfsplan er nog niet ligt, stelden oppositiepartijen Forum voor Democratie, Pro Zeeland, Partij voor Zeeland én SP via een motie alvast voor, ieder jaar 25.000 euro beschikbaar te stellen om het pontje in de vaart te houden. "Het gaat om een duidelijk signaal van de provincie aan al die vrijwilligers, dat we het pontje serieus nemen", stelde Statenlid Fred Walravens van de Zeeuwse fractie van Forum voor Democratie.

Eerst een plan

Bij voorbaat geld geven voor het pontje, ging coalitiepartijen CDA, SGP, VVD en PvdA te ver. Oppositiepartijen D66 en ChristenUnie sloten zich daarbij aan. Ze willen eerst een goed toekomstplan zien voor behoud van het puntje, dan opnieuw geld te geven. Statenlid Ralph van Hertum van de PvdA opperde dat het pontje misschien kan worden aangemerkt als industrieel of maritiem erfgoed, of bij het openbaar vervoer in Zeeland kan worden gerekend. "Dan kan het structureel blijven bestaan."

Statenlid Frank Kuijpers (CDA) wil kijken of er echt geen andere partijen mee kunnen doen aan de financiering van het pontje. "De gemeente Terneuzen moet echt een rol gaan spelen", stelde ook ChristenUnie-fractievoorzitter Jan-Henk Verburg. Verantwoordelijk gedeputeerde Harry van der Maas (SGP) probeerde het al eerder bij grote bedrijven in de omgeving, zoals Yara en Dow.

Pontje bij Sluiskil (foto: Omroep Zeeland)

Statenlid Robert Koevoets van Pro Zeeland snapte niet waarom partijen zo moeilijk deden over 25.000 euro. "Voor de provincie is dit bedrag peanuts. Iedereen is het eens over het belang van het pontje voor Sluiskil. We vragen om 25.000 euro, niet om 25 miljoen." Koevoets stipte aan dat er al jaren wordt gesproken over het behoud van het pontje. "De kogel moet nu maar eens een keer door de kerk," George Lernhout van 50Plus had een simpele oplossing: "Laten we voor het komende jaar geld geven, en dat jaar dan gebruiken om met een goed plan te komen."

Sluitende businesscase

Volgens Statenlid Trees Janssens van de Partij voor de Dieren vraagt de provincie te veel aan de vrijwilligers, om met een bedrijfsmatig toekomstplan te komen. "We willen als provincie een sluitende businesscase, maar dan moet er bij de stichting geld zijn voor accountants en presentaties. We hebben het hier over vrijwilligers, die gratis en voor niets het pontje in de vaart houden en gewoon willen varen."

Informatiebijeenkomst

De SGP-Statenfractie stelde in Provinciale Staten dat het al de derde keer in relatief korte tijd was, dat de financiering van het pontje op de agenda stond. "We hebben in 2019 met het bestuur van de stichting afspraken gemaakt en voorwaarden gesteld. We willen weten hoe het er nu bij staat; personeel, financieel en materieel." Het initiatief voor zo'n bijeenkomst viel in goede aarde bij een meerderheid van de partijen. Gedeputeerde Van der Maas zei toe zo'n bijeenkomst op korte termijn te gaan opzetten.

