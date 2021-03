Corona in Zeeland: 127 nieuwe besmettingen, drie mensen opgenomen in het ziekenhuis

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

De meeste nieuwe besmettingen zijn geregistreerd in Middelburg (27) en Terneuzen (24). Naast deze twee gemeenten zitten alleen Reimerswaal (16) en Vlissingen (14) in de dubbele cijfers. De drie coronapatiënten die op in het ziekenhuis opgenomen zijn, komen uit de gemeenten Borsele, Hulst en Terneuzen.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente ma 15 mrt di 16 mrt wo 17 mrt do 18 mrt vr 19 mrt Borsele 4 3 10 10 6 Goes 9 15 17 23 6 Hulst 0 6 11 4 4 Kapelle 4 1 9 6 6 Middelburg 19 17 15 17 27 Noord-Beveland 6 0 2 1 3 Reimerswaal 17 5 21 15 16 Schouwen-Duiveland 6 2 9 3 6 Sluis 1 3 3 1 3 Terneuzen 31 23 20 25 24 Tholen 16 4 13 3 6 Veere 6 4 9 10 6 Vlissingen 23 14 14 28 14 Totaal Zeeland 142 97 153 146 127

De dagelijkse registratie van het RIVM kan fluctueren. Daarom berekent Omroep Zeeland het totaalaantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen. In de onderstaande grafiek zie je de ontwikkelingen in dat zevendagentotaal voor vier Zeeuwse regio's.

In die grafiek is te zien dat het aantal besmettingen per regio nagenoeg gelijk blijft: op Walcheren is een lichte stijging te zien, het aantal besmettingen in Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Zeeland (Tholen en Schouwen-Duiveland) daalt iets. Het aantal besmettingen op de Bevelanden blijft sinds gisteren gelijk.