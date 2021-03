Topdag voor Zeeuwse muziekliefhebber, maar liefst vijf nieuwe singles

Vijf nieuwe Zeeuwse releases (foto: Diverse)

Emma Heesters zet met haar nieuwe single Schat Ik Ben Ok de lijn voort van lichtvoetig Nederlandstalig repertoire, met een latin randje.

De singles Pa Olvidarte en Loop Niet Weg waren samenwerkingen en nieuwe 'colabs' zijn in de maak. Emma: "Ja, ik zit vaak in de studio en heb al veel dingen opgenomen."

Haar internationale fans zingen de Nederlandstalige nummers inmiddels ook al mee. Engelse versies daarvan brengt ze voorlopig niet uit: "Daar denk ik soms wel aan, maar eerst maar 's kijken wat het hier doet. Ik houd echt van Nederlandse muziek. Ik heb ook een Engelstalig nummer opgenomen, dat komt binnenkort ook uit."

Emma Heesters zit vaak in de studio, vertelde ze in Goedemorgen Zeeland met Elsa van Hermon

Kasper Mols komt uit Hulst. Hij speelde eerder in de postpunk-band HunterStreet en in Toet Toet Soundsystem. Nu woont hij in Antwerpen, waar hij zijn slaapkamer heeft omgetoverd tot een synthesizer-laboratorium.

Zijn solowerk brengt hij uit onder de naam SYNS. Die naam brengt je meteen op het goede spoor van het karakter van zijn muziek: analoog synth-geweld, gedragen door dansbare drumcomputer sequences. De debuutsingle van SYNS heet Speak The Same en kwam vandaag uit.

Wil je meer weten over SYNS en zijn debuutsingle? Luister dan zaterdag 20 maart naar De Zeeuwse Top 40 vanaf kwart over twaalf.

Pianist Ferenc Hannewijk uit Middelburg nam vorig jaar eigen composities op in de Zeeuwse Concertzaal. Dit jaar komt dat materiaal uit op een album.

De track Story of my Life kwam afgelopen zomer al naar buiten, vandaag verscheen zijn tweede single Swallows. Het is gevoelige, instrumentale muziek die hij op een indringende wijze weet te brengen.

Niels Geense (23) komt uit Sint Philipsland. Hij is sinds 2019 actief onder de naam Critter. De softrock gitaarballad Confusion is de eerste van drie singles die hij van plan is uit te brengen dit jaar. In augustus volgt een EP.

Critter vertelt vrijdag 26 maart meer over Confusion als Artiest van de Week in radioprogramma Goedemorgen Zeeland met Elsa van Hermon.

En dan, last but not least, Racoon! Zanger Bart van der Weide vertelde vanochtend tegen Remco van Schellen dat je van hem geen hoogdravende teksten moet verwachten, die de wereld gaan verbeteren. Hij wil gewoon een mooi liedje de wereld insturen. En dat is gelukt, met Hee Joh Jip.

Het is een lied dat al een aantal jaren 'in z'n koker' zat, maar nu de uiteindelijke vorm heeft gekregen. Net als de vorige twee singles, Het Is Al Laat Toch en De Echte Vent, komt het te staan op het komende eerste Nederlandstalige album van de band uit Goes.

Zanger Bart van der Weide wil gewoon een mooi liedje de wereld insturen, vertelde hij tegen in Zeeland Wordt Wakker met Remco van Schellen