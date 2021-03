Verloren gewaand hangertje van Esmee teruggevonden (foto: Omroep Zeeland)

De afgelopen week hebben moeder Wendy en Esmee de tas meerdere keren binnenstebuiten gekeerd, maar het hangertje zat er niet in. "We we weten eigenlijk wel zeker dat iemand anders 'm erin heeft gestopt", vertelt een dolblije Esmee.

Esmee verloor haar hangertje vorige week vrijdag op het schoolplein. Sindsdien is er met man en macht gezocht naar het kettinkje. "Op een gegeven moment ga je toch denken dat hij niet meer boven water komt", zegt Wendy. Vanochtend zei ze nog tegen haar dochter dat ze niet dacht dat het hangertje nog gevonden zou worden. "En een paar uur later komt hij tevoorschijn", lacht Wendy.

Dankbaar

Vanochtend ging de schooltas in de was, zonder dat ze nog maar eens gekeken hadden of het hangertje er misschien in zou zitten. Moeder is er van overtuigd dat iemand het kettinkje gisteren alsnog in de tas heeft gestopt. "Maar ik ben diegene heel erg dankbaar", aldus Wendy.

Met het hangertje is niets mis, wel is de sluiting van het kettinkje kapot. Dat is gelukkig te repareren. Esmee heeft wel een idee hoe ze nu kan voorkomen dat ze haar ketting nogmaals verliest. "Ik denk dat ik 'm niet meer mee naar school neem", aldus Esmee. "Maar dat weet ik nog niet zeker."

