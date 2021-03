Komt er eindelijk een huisarts naar Zeeland, blijkt het vinden van een huis onmogelijk

Een aantal maanden geleden werd de noodklok geluid: huisartsen moeten naar Zeeland komen omdat onze provincie kampt met een groot tekort aan huisartsen. Het probleem is groot: uit onderzoek van onderzoeksbureau Rebel bleek dat in Zeeland de huisartsenpraktijken de druk nu al vaak niet aankunnen en dat binnen acht jaar ook nog eens de helft van de huisartsen met pensioen gaat. Vaak zonder opvolger. Naar verwachting is het huisartsentekort in 2023 dusdanig groot dat Zeeland de provincie is met het grootste huisartsentekort.

Huisartsen moeten daarom massaal naar Zeeland komen. Rick van Liere, geboren en getogen in het Westland, zag dit wel zitten en begint in april als huisarts in Souburg en Middelburg. Ook zijn vrouw Arieke van Liere heeft inmiddels een baan gevonden in Zeeland.

Eerst een baan

"We wilden eerst allebei een baan in Zeeland vinden voordat we definitief naar de provincie zouden verhuizen. Vervolgens zijn we volle bak op zoek gegaan naar een koophuis, maar dat valt zwaar tegen. Je zou denken dat het zoeken van een huis in Zeeland makkelijker is dan in de Randstad, maar niets is minder waar. Vaak komen we op een wachtlijst en mogen we het huis niet eens bezichtigen. Als we het huis wel mogen bekijken, vissen we naast het net", legt Arieke uit.

Het stel plaatste een oproep op social media in de hoop een huis te vinden. "Daar kregen we heel veel leuke reacties op, dus dat geeft hoop. Ook hebben we daardoor nu een tijdelijk huurhuis gevonden, dus dat is heel fijn. Toch willen we wel zo snel mogelijk een huis kopen."

Jaren '30 woning

En wat voor huis zoeken ze dan precies? "Het liefst een jaren '30 woning met leuke details, maar dat wil iedereen", lacht Arieke. "We hebben onze wensen inmiddels al wat bijgesteld. We willen graag in de omgeving van Middelburg wonen in een huis met een tuin." Die tuin is belangrijk: "We willen heel graag drie kippen, dus dan is een tuin onmisbaar!"

Ricke en Arieke van Liere wonen in Rotterdam, maar zoeken een huis in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Huisarts Arjan Roest van de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie laat in een reactie weten het probleem te erkennen en betreuren: "Het is een lastig vraagstuk. We begeleiden van het begin af aan mensen die naar Zeeland komen bij het zoeken naar huisvesting. We hebben al langer geleden gesignaleerd dat dit probleem in Zeeland aan de hand is. Het probleem is nijpend. Dat hebben we ook aangegeven bij de provincie. Helaas is het probleem niet makkelijk op te lossen want je kunt niet zomaar een paar huizen neerzetten. Bovendien lopen niet alleen huisartsen tegen dit probleem aan, maar natuurlijk nog veel meer Zeeuwen die een huis zoeken."

Toch is Roest hoopvol: "Uiteindelijk lukt het altijd wel om een huis te vinden voor huisartsen omdat Zeeland toch wat kleinschaliger is dan de Randstad. We doen soms een oproep en daar krijgen we vaak wel reacties op voor tijdelijke huisvesting."

